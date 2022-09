La Selección Chilena no dejó sensaciones muy positivas dentro de lo que fue esta última fecha FIFA, en donde los dirigidos por Eduardo Berizzo no pudieron imponerse en ninguno de sus dos encuentros, dejando el saldo de una derrota ante Marruecos y una igualdad ante Qatar, aumentando la preocupación pensando en los próximos desafíos de ‘La Roja’.

Por aquello, el ex futbolista y hoy comentarista, Waldemar Méndez tuvo palabras en ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para lo que fue la presentación de Chile en su gira por Europa, en la cual partió indicando que los hombres llamados a ser el recambio de la Selección no son capaces de empoderarse ante la presencia de los jugadores de experiencia como Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez.

“Cuando vos jugas con Medel, Vidal y Sánchez, tenés que también a atreverte a no dársela cuando la jugada no te lo pide. Muchas veces ellos dentro del campo de juego te obligan a entregársela y tú también en descargar la responsabilidad en ellos. Aquí viene una toma de decisión difícil para Berizzo”, partió señalando Méndez.

Profundizando en lo que comentó anteriormente, el ex jugador señala que el entrenador de ‘La Roja’ debe tomar una importante decisión pensando en las eliminatorias, la cual sería en no convocar a los jugadores de la Generación Dorada.

Berizzo deberá tomar una importante decisión según Méndez | Foto: Imago Images

“Como es difícil eso y Alexis Sánchez toma la resolución por cuenta propia de algo que tiene que ser colectivo y trata de solucionarlo de manera individual y no es lo que más le conviene a la Selección. En la próxima fecha eliminatoria, sabiendo que estos tres jugadores tienen su titularidad asegurada hasta que se decidan retirar, para mí debería tomar la decisión de no convocarlos en la próxima fecha eliminatoria”, explicó en Radio Futuro.

Para Waldemar el recambio de la Selección Chilena debe comenzar a gestarse con una plena confianza a los jugadores jóvenes, quienes deben experimentar sus primeras grandes armas sin contar con la presencia de los mayores y aquello puede mejorar el empoderamiento de jugadores como Marcelino Núñez, Víctor Méndez y compañía.

“Creo que la Selección necesita generar un nuevo juego colectivo, nuevas líneas de pases, con intervenciones de esta generación de relevo que se atrevan a ver que es capaz de entregar y en la medida que se juegue con estos jugadores, los tres que estamos destacando, eso no va a suceder. En la próxima doble fecha eliminatoria toda la Selección de recambio a ver que es capaz de hacer y después insertas a Vidal, Alexis y Medel, que sabes que lo único que pueden hacer es mejorarte tu sistema colectivo”, profundizó.

Finalmente, Méndez ejemplificó lo que pasa hoy en día en la Selección Chilena con los dichos que en algún entonces dijo el hoy jugador argentino de la Roma, Paulo Dybala en donde confesó que era difícil jugar con Lionel Messi y siente que, de alguna manera, esto lo reflejan las jóvenes promesas con la presencia de los experimentados como Vidal y Sánchez.

“Yo me acuerdo de una frase que fue hasta de meme en Argentina que Dybala dijo que es difícil jugar al fútbol con Messi y lo mataron, pero tiene que ver con esto, porque teniendo a Messi o Vidal o Alexis es difícil no dárselas y se la terminas dando siempre y no es lo que siempre le conviene al equipo, por eso digo que esta Selección necesita no depender de estos tres porque necesita defenderse con algo con lo que más va poder poner, que es gente joven”, cerró.