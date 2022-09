La Selección Chilena culminó su gira por Europa con un sabor amargo: solo consiguió una dura derrota frente a Marruecos y un empate ante Qatar. Los dirigidos por Eduardo Berizzo no mostraron grandes ideas en el terreno de juego y en varios pasajes de los partidos fueron superado por el rival de turno.

Esto ha generado una ola de críticas de los hinchas nacionales hacia el adiestrador argentino, quien tiene como objetivo llevar a este grupo de jugadores a la Copa del Mundo de Canadá-Estados Unidos-México.

Waldo Ponce, ex zaguero central del Equipo de Todos, fue más cauto y conversó con Al Aire Libre de Cooperativa, donde realizó un balance de lo que fueron estos dos partidos en el Viejo Continente.

"De los nuevos porque una mayoría había tenido una posibilidad en la Roja, pero me pareció que el partido anterior Méndez lo hizo muy bien, yo creo que es una buena opción para Berizzo en esa zona del campo. Él yo creo que fue el más destacado de estos partidos", aseguró el ex mundialista.

Méndez se ganó el aplauso de los hinchas chilenos ante Qatar | Foto: Instagram

"A pesar de la labor que le piden a Sierralta no hizo un mal partido, el otro día Paulo Díaz con Valber Huerta tampoco lo hicieron y nos encontramos con una selección bastante superior. No es una zona fácil, pero para mí siempre ha sido Paulo Díaz mi candidato y siempre he sentido que tiene que ser el candidato de la Roja", sentenció.

De esta manera, el combinado nacional deberá esperar hasta la última fecha FIFA antes del Mundial de Qatar 2022 para volver a juntarse, donde podría enfrentar a Eslovaquia y Polonia de Robert Lewandowski en la previa de la cita planetaria.