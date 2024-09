La dura caída por 3 a 0 de la Selección Chilena a manos de la Selección Argentina, en el Estadio Más Monumental, terminó calando hondo entre los hinchas nacionales y trajo repercusiones.

Y es que el combinado nacional tan sólo le pudo dar la pelea un tiempo a los de Lionel Scaloni, y ya en la segunda parte se terminó desmoronando y recibiendo tres goles: Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala.

Pero, si hay algo que se robó todas las miradas de los aficionados fueron las potentes criticas de Arturo Vidal Vidal en plena transmisión de Kick hacia el mismísimo Tigre Gareca, lo que ha dado la vuelta al mundo e incluso en las últimas horas se informó que el adiestrador argentino no estaba para nada feliz por esos dichos.

La respuesta de Ricardo Gareca a Arturo Vidal

A raíz de esta situación, en plena conferencia de prensa en Juan Pinto Durán, el ex seleccionador de Perú fue consultado por el periodista Cristian Alvarado de Radio Agricultura sobre este polémico tema.

“Bueno, son visiones. El cargo que representamos es de la Selección Nacional y yo no me permitiría entrar a polemizar con colegas ni con jugadores de fútbol y más de la importancia de Vidal que es una voz autorizada. Son opiniones”, partió diciendo.

Vidal hizo noticia en los últimos días por su descargo contra Gareca | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Bajo la misma línea, el adiestrador trasandino resaltó que “nosotros sabemos lo que sentimos como grupo, acá nadie sabe más que nosotros lo que se está organizando y poner la cara para el partido, entonces la opinión de los técnicos, de los jugadores, no voy a polemizar mientras no hayan una agresión física. Todo lo demás hemos sido respetuoso de las opiniones porque cada uno tiene una visión del fútbol y no ha todos le gusta lo que uno trabaja y hay que aceptar la polémica. No me permito generalizar en polémica porque es mucha la responsabilidad que tenemos”

“No tengo problema que opinen y más una voz autorizada como Vidal. No tengo problema con nadie y no me compete con el cargo que tengo”, concluyó.

Chile vs. Bolivia, día y hora

La Roja saltará a la cancha del Estadio Nacional a las 18:00 horas para recibir a Bolivia, compromiso válido por la octava fecha de las Clasificatorias hacia el próximo mundial de la FIFA.