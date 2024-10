El presente de la Selección Chilena es desolador. Chile está en el último lugar de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 con sólo cinco puntos, a seis unidades de la zona de repechaje.

La Roja necesita sí o sí ganarle a Perú en Lima y a Venezuela en Santiago en noviembre. Marco Escobar adelanta que una figura podría regresar para la doble fecha del mes venidero.

“No descarten que, para noviembre, para Perú y Venezuela, puedan nominar a Arturo Vidal, no lo descarten”. señaló el periodista en el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports.

Escobar deja la interrogante sobre si el mediocampista estará dispuesto a volver con Ricardo Gareca como DT: “No sé si Arturo Vidal lo va a aceptar. El mismo Vidal dijo en este proceso, que quizás si el proceso cambia de mando, por eso digo esto, pero no lo descarten”.

Arturo Vidal podría volver a la Seleción Chilena. (Foto: Photosport)

Arturo Vidal tiene las puertas abiertas en la Selección Chilena

Vidal no ha estado considerado para ningún partido del proceso Gareca. Además, el King se ha transformado en un crítico del estratega.

Sin embargo, el Tigre no le cerró las puertas al volante y aún existe una posibilidad de reconciliación con miras a la doble fecha de noviembre. “Vidal tiene las puertas abiertas, cualquiera tiene las puertas abiertas. No me importa a mí, son opiniones”, fue parte de lo que dijo el DT previo al partido ante Colombia.