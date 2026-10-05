¿Quién es Julen Lopetegui, el DT español que es candidato para la Selección Chilena?

Si bien Manuel Pellegrini sigue siendo la primera opción, el experimentado entrenador español asoma como un plan B para La Roja.

La búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección Chilena comienza a sumar nombres y uno de los que llamó la atención es el de Julen Lopetegui. El entrenador español aparece como una de las alternativas que maneja la ANFP en caso de que finalmente no se concrete la llegada de Manuel Pellegrini.

Según informó el periodista Christopher Brandt, existen tres nombres en carpeta como plan B al ‘Ingeniero’. Entre ellos aparece Lopetegui, una opción que sorprende debido a que el técnico europeo no registra vínculos con el fútbol chileno.

El plan A de la ANFP sigue siendo Manuel Pellegrini (Getty Images).

¿Quién es Julen Lopetegui?

Julen Lopetegui es un entrenador español de 60 años que cuenta con una extensa trayectoria tanto a nivel de clubes como de selecciones. Como futbolista se desempeñó como arquero y posteriormente inició una carrera como director técnico.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad en los procesos formativos de la Selección Española, donde dirigió a las categorías Sub 19, Sub 20 y Sub 21. Posteriormente, dio el salto a la selección adulta, tomando el mando de España en 2016.

Lopetegui clasificó a España al Mundial de Rusia 2018, pero fue removido de su cargo apenas dos días antes del inicio del torneo después de confirmarse su llegada al Real Madrid.

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SEATTLE, WASHINGTON – JUNE 24: Julen Lopetegui , Manager of Qatar arrives at the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group B match between Bosnia and Herzegovina and Qatar at Seattle Stadium on June 24, 2026 in Seattle, Washington. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Su paso por Real Madrid y Sevilla

Tras su salida de la selección española, Lopetegui asumió como entrenador del Real Madrid en 2018. Sin embargo, su ciclo en el conjunto merengue fue breve y terminó después de apenas unos meses.

Posteriormente, el español encontró estabilidad en el Sevilla, club al que dirigió entre 2019 y 2022. En su etapa en Andalucía consiguió uno de los principales títulos de su carrera: la Europa League 2019-20, además de clasificar al equipo a la Champions League.

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Tras su salida del Sevilla, después de tres temporadas y donde logró el récord de puntos en la historia del club en La Liga de España, el adiestrador tuvo pasos sin éxito por el fútbol inglés donde dirigió a Wolverhampton Wanderers y West Ham United.

Julen Lopetegui dirigió a Qatar en el Mundial 2026

Uno de los antecedentes más recientes de Lopetegui se produjo en el Mundial 2026. El entrenador español estuvo al mando de la Selección de Qatar, con la que disputó la fase de grupos en Norteamérica.

Ahora, su nombre aparece como una de las alternativas que podría considerar la ANFP para hacerse cargo de La Roja si las gestiones para contar con Manuel Pellegrini no llegan a buen puerto.