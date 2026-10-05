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Selección Chilena

La sorpresiva formación que prepara la Selección Chilena para enfrentar a México

La formación que prepara Nicolás Córdova en la Selección Chilena para enfrentar a México.

La Selección Chilena prepara su formación ante México
© PhotosportLa Selección Chilena prepara su formación ante México

La Selección Chilena ya empieza a ultimar detalles para lo que será su último compromiso dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrentará ante la Selección de México en Los Ángeles.

El conjunto que es comandado por Nicolás Córdova espera dejar atrás sus derrotas ante Canadá y Estados Unidos, deseando cerrar su participación en esta ronda de amistosos con un triunfo ante los ‘Aztecas’.

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Para este duelo, el estratega nacional haría algunas modificaciones en su onceno, en la que jugadores como Brayan Cortés, Franciso Salinas, Vicente Pizarro y Agustín Arce tomarían camiseta de titular, agregando lo que es la vuelta de Lucas Cepeda junto a Gabriel Suazo tras cumplir su partido de suspensión.

De esta forma, la Selección Chilena formaría con Brayan Cortés en portería; Francisco Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Agustín Arce en mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda en ataque.

Chile espera sumar un triunfo| Foto: Photosport

Chile espera sumar un triunfo| Foto: Photosport

El duelo entre la Selección Chilena y la Selección de México se disputará el martes 6 de octubre a partir de las 23:30 horas en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

En Síntesis

  • La Selección Chilena enfrenta a México el martes 6 de octubre en Los Ángeles.
  • El DT Nicolás Córdova prepara cambios tras sufrir derrotas ante Canadá y Estados Unidos.
  • El arquero Brayan Cortés sumará la titularidad en la formación estelar de Chile.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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