No fue la mejor presentación del cómico nacional, pero de todos modos reacciones generó a través de las diversas plataformas.

¡Ahí no más! Stefan Kramer comparte imitación de Ricardo Gareca en la previa de la Copa América

El comediante chileno, Stefan Kramer, suele compartir sus últimas imitaciones, justo en la antesala de un evento importante, como en esta ocasión, la Copa América de Estados Unidos 2024.

Y la última que se mandó el artista que en tres ocasiones ha pisado el escenario de la Quinta Vergara, es una performance del propio entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca.

Con un look y caracterización un tanto similar aunque más cercana al ex atacante de la selección argentina Claudio Paul Caniggia, pero con una voz que no se asemeja tanto a la del Tigre, Kramer mantuvo un diálogo con Sergio Vargas, Marcelo Barticciotto y Gabriel Labraña al estilo del trasandino.

La producción se extiende por algo más de 21′ minutos y si bien, ya ha tenido mucha interacción con múltiples comentarios, al menos no fue de las mejores del cómico nacional.

Otras producciones de Stefan Kramer

Hace algunas semanas, los mismos contertulios fueron parte de una conversación donde el artista imitó a Alexis Sánchez y de inmediato se vienen recuerdos de otras producciones.

Tanto en las Copas Américas como en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Kramer ha imitado a jugadores de La Roja como Jorge Valdivia, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Marcelo Díaz, Gary Medel, como también a los cracks internacionales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Los entrenadores, como en esta ocasión, también han caído en las redes del actor y quienes han sido imitados están Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Manuel Pellegrini, José Mourinho y el mismísimo, Diego Armando Maradona.

¿Cuál es el grupo de Chile en Copa América 2024?

Chile integra el Grupo A de la Copa América 2024 y se medirá ante Perú el 21 de junio, Argentina el día 25 y Canadá durante la jornada del 29 del mismo mes.