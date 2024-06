Ex compañero de Charles Aránguiz no va a la Copa América y renuncia a su selección

Se acerca la Copa América 2024 donde 16 selecciones lucharán por ser la mejor del continente en el especial certamen que en esta ocasión se llevará a cabo en Estados Unidos.

Sin embargo, son varias los jugadores que no estarán presente en el torneo y que en la previa, había mucho entusiasmo por ver a algunos elementos que brillan durante la temporada, sobre todo en el fútbol europeo.

Y uno que ha hecho su carrera en el viejo continente, prácticamente, es el atacante jamaiquino, Leon Bailey, actual jugador del Aston Villa de la Premier League en Inglaterra.

El jugador que fue compañero de Charles Aránguiz en el Bayer Leverkusen de Alemania, decidió no participar de la Copa América 2024, básicamente por el poco profesionalismo que existe en el fútbol del país del reggae.

“No es profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo pago mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales”, declaró Bailey dejando en claro que no irá al certamen.

Bailey no irá a Copa América (Archivo)

¿Cuál es el grupo de Jamaica en la Copa América?

La selección de Jamaica que dirige el islandés Heimir Hallgrímsson integra el Grupo B de la Copa América y su grupo está integrado por México (22 de junio), Ecuador (26 de junio) y Venezuela (30 de junio).