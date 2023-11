Alexis Sánchez mencionó que existen malas condiciones en el centro de entrenamiento de la Selección Chilena y el Estadio Monumental. “En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde y una ducha”, expresó de entrada el tocopillano.

“Hay tres duchas y hay que esperar para que se duche el otro ¿Cómo puedes? Una Selección así. Después llegas al estadio de Colo Colo, estaba sentado estirando y del desague sale excremento de nosotros mismos en la ducha. Tú dices ¿Es una Selección o un equipo de tercera”, agregó.

Leonardo Farkas le contestó a Maravilla y comprometió un aporte para mejoras en JPD. “Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán. Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Que vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis”.

El propio Alexis Sánchez se respondió a Leonardo Farkas, que Pablo Milad ya se comprometió a mejorar las condiciones. “Hola amigo Farkas, se agradece por querer ayudar siempre, pero acabo de conversar con el presidente de la ANFP, solucionarán las duchas, el agua fría que es importante para la recuperación, etc”, señaló de entrada a través de un mensaje que compartió en X.

La respuesta de Alexis Sánchez a Leonardo Farkas (Foto: Alexis_Sanchez, X)

Sánchez aseguró que el presidente de la ANFP hizo un compromiso con el fútbol femenino. “También se comprometió a mejorar las instalaciones del fútbol femenino en corto plazo. La idea es que las generaciones futuras tengan herramientas de calidad como se merece la Selección de Chile”.

Por último, le propuso otra idea al empresario chileno. “Mejor amigo Leonardo pongamos 50/50 para hacer el estadio de la U jajaja”.

¿Cuál es el próximo partido de la Selección Chilena?

La Roja tendrá como desafío más próximo su visita a Ecuador el martes 21 de noviembre a las 20:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.