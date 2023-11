Leonardo Farkas reaccionó de inmediato a las palabras de Alexis Sánchez sobre las condiciones que tienen que enfrentar los jugadores de la selección chilena. El empresario y filántropo decidió ocupar sus redes sociales para realizar un millonario aporte en beneficio de los futbolistas nacionales.

Todo comenzó con la conferencia de prensa del delantero de este sábado 18 de noviembre. Entre los diversos topicos que comentó el jugador del Inter de Milán, su declaración sobre los camarines del estadio Monumental dieron la vuelta al mundo.

“Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán”, expreso en su cuenta oficial en ‘X’.

Tras ello decidió meterse la mano al bolsillo y anunciar una importante inversión para todas las selecciones que ocupan el recinto deportivo. Inclusive con un especial recado para la ANFP.

“Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Que vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis”, lamentó Farkas.

Cabe consignar que en 2015 y 2016, cuando Chile logró las Copa América y Centenario, el empresario se mostró muy activo con los hinchas chilenos. Para la primera final contra Argentina en el estadio Nacional regaló 40 mil banderas para hacer aún más presente el apoyo nacional. En el torneo disputado en Estados Unidos acudió toda la campaña como un hincha más del tablón.

¿Qué dijo Alexis Sánchez que hizo reaccionar a Leonardo Farkas?

El reconocido empresario tomó cartas en el asunto tras la declaración de Alexis Sánchez. El nacido en Tocopilla primero denunció una grave situación en el estadio Monumental de Colo Colo.

Encuesta ¿Qué tiene que hacer Alexis Sánchez en 2024? ¿Qué tiene que hacer Alexis Sánchez en 2024? Renovar con el Inter Ir a jugar a México Buscar otro club en Europa Volver a jugar en Chile YA VOTARON 2 PERSONAS

Tras ello, apuntó a Juan Pinto Durán donde no se encuentran las condiciones necesarias para los jugadores.

“En Juan Pinto Durán a veces me gustaría tener una cancha como corresponde, una ducha. ¿Tú sabes que hay tres duchas que no funcionan? Y solamente hay que esperar que se duche el otro”, lamentó el goleador histórico. Palabras que rápidamente provocaron la reacción de Farkas y que ahora se espera cumpla su palabra para mejorar las condiciones de los jugadores nacionales.