Durante las últimas horas se conoció que la Selección Chilena Sub 23, medallista de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, recibió un pago de la beca PRODDAR por parte del Instituto Nacional de Deportes (IND).

Según informó La hora de King Kong, 16 futbolistas fueron beneficiados, entre ellos: Brayan Cortés, Matías Zaldivia, Vicente Pizarro, Lucas Assadi, Alexander Aravena y Clemente Montes.

La noticia no pasó desapercibida y rápidamente generó gran atención entre los hinchas chilenos en redes sociales.

La Roja se quedó con la presea de plata en el certamen tras caer en penales ante Brasil | FOTO: Photosport

IND explica el pago de $21 millones a 16 jugadores

El medio 24 Horas se contactó con el IND para aclarar los detalles. Desde la institución explicaron que se trata de un pago retroactivo correspondiente a las medallas obtenidas en los Panamericanos, que los jugadores no habían postulado a tiempo.

“Es un retroactivo que corresponde al pago que damos por medallas panamericanos, y el problema fue que los jugadores no lo habían postulado; por eso se les pagó retroactivo. No tiene nada de raro, es el premio que se estipulaba”, señalaron.

Cada deportista recibió un primer pago acumulado de $21.811.844, correspondiente al período diciembre 2023-diciembre 2025. Además, se estableció una asignación mensual de $911.828, reajustable según la variación del IPC.

“La beca PRODDAR para este grupo de deportistas tiene vigencia hasta noviembre de 2027, sujeta al cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa aplicable”, agregaron desde el IND.

Con este pago, el organismo que que promueve el desarrollo del deporte refuerza su compromiso con los deportistas chilenos de alto rendimiento, reconociendo sus logros internacionales.

