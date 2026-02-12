Hace unos instantes desde la Selección Chilena sub 20 dieron a conocer una importante información de cara a este 2026, en donde la escuadra dirigida por Sebastián Miranda afrontará grandes compromisos de preparación.

Mediante un comunicado en sus redes, ‘La Roja’ confirmó cuatro encuentros amistosos de preparación durante el primer semestre del 2026, los que sin duda serán importantes para seguir encaminando este nuevo proceso.

El equipo de todos se enfrentará ante la Selección de Perú y la Seleccción de Brasil en dos oportunidades, aprovechando lo que será la Fecha FIFA de los meses de marzo y junio.

En primera instancia, la Selección Chilena se enfrentará a Perú en dos encuentros, en la que el primero se disputará el domingo 29 de marzo y el otro se desarrollará el martes 31 del mismo mes, ambos encuentros serán en suelo nacional.

Chile se enfrentará a Brasil y Perú | Foto: Photosport

Luego, para el mes de junio, Chile se medirá ante Brasil en dos oportunidades: el sábado 6 de junio y el martes 9 del mismo mes, ambos encuentros también en suelo chileno.

Estos encuentros sin duda que serán de vital importancia pensando en lo que son los desafíos que tiene el cuerpo técnico de Sebastián Miranda, en lo que es su intención de formar jugadores que puedan dar el gran salto en la selección mayor.

