Argentina vs Chile: aumenta la lista de campeones del mundo que no estarán ante la Roja

Un choque de realidades opuestas se registrará en la séptima fecha de Eliminatorias. Esto porque La Roja, que viene de caer ante Ecuador y suma solo cinco puntos, tendrá que visitar a Argentina, actual campeón del mundo y que viene de superar a Brasil en el estadio Maracaná.

Sin embargo, el positivo registro de la albiceleste ha quedado en segundo plano por la crisis interna que desató los dichos de Lionel Scaloni. “Necesito pensar qué voy a hacer. Argentina necesita un entrenador con todas las energías posibles”, recalcó tras el histórico triunfo ante Brasil.

Esto de inmediato apuntó a un conflicto con la AFA que comanda Chiqui Tapia y no se descarta que su ciclo termine antes de lo esperado. “Un hecho concreto es que no asistirá al sorteo de la Copa América. Él sigue en Argentina y de momento no quiere escuchar ofertas (…) De concretarse su salida, Samuel y Ayala se irían con Scaloni. El proyecto ahora seguiría al mando de Pablo Aimar”, complementó Gastón Edul en TyC Sports.

Las bajas de Argentina contra Chile

De confirmarse su salida, Lionel Scaloni no estaría para el partido contra Chile que esta programado para el 5 de septiembre del 2024.

Su ciclo terminaría en la Copa América del próximo año por lo que se buscaría un nuevo entrenador o en su defecto, Aimar asumiría como interino.

A esta posible ausencia también se suma la ya confirmada de Ángel Di María. El delantero campeón del Mundo, Copa América, Juegos Olímpicos y hasta la Finalissima, confirmó que etapa en la albiceleste finaliza con la Copa América que se jugará en Estados Unidos. Torneo que esta programado para el mes de julio.

Incluso en los últimos días también se ha rumoreado que Lionel Messi, ante este desorden interno, decida anunciar su retiro de la selección. Por lo que podría seguir los pasos del ‘Fideo’ y de concretarse, tampoco jugaría ante la Roja.

Encuesta ¿Quién tiene que ser el entrenador de Chile? ¿Quién tiene que ser el entrenador de Chile? Tigre Gareca Gustavo Quinteros Manuel Pellegrini Jaime García Jorge Sampaoli YA VOTARON 5 PERSONAS

Tras dicho encuentro, Chile debe jugar contra Bolivia el 10 de septiembre. Luego en octubre el fixture indica los duelos contra Brasil y Colombia. En noviembre se cierra el segundo año de clasificatorias contra Paraguay y Ecuador.