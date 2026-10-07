Arturo Vidal elige el mejor partido en la historia de la Selección Chilena: “Fue perfecto”

El King no tuvo dudas al momento de elegir el mejor partido de La Roja en su historia: el memorable 7-0 sobre México en la Copa América Centenario.

Arturo Vidal aprovechó el amistoso entre la Selección Chilena y México en Los Ángeles, el último de la gira por Norteamérica, para recordar uno de los partidos más memorables en la historia de La Roja.

En el React de Mega, el ‘King’ eligió, a su juicio, el encuentro más importante en la historia del ‘Equipo de Todos’: la histórica goleada por 7-0 sobre México en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016.

El mediocampista de Colo Colo rememoró aquel inolvidable compromiso disputado en Santa Clara, donde el equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi aplastó al conjunto mexicano y avanzó a las semifinales del torneo que posteriormente terminaría ganando Chile.

El once titular de Chile frente a México en la Copa América Centenario (Photosport).

Para Vidal, aquella noche La Roja fue una verdadera máquina. “Fue perfecto, calentaron el partido. Nosotros nos dedicamos a jugar, nos controlamos, ellos entraron fuerte, pero nosotros fuimos por todos los goles, nunca nos canchereamos y fue perfecto”, recordó el volante.

El ‘King’ incluso fue categórico al momento de escoger su encuentro favorito con la Selección Chilena. “Fue el partido más importante en la historia de la Roja, para mí, además con México ya es un clásico”, sentenció.

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Aquel 7-0 tuvo como grandes protagonistas a Eduardo Vargas, autor de cuatro goles, además de Edson Puch, Alexis Sánchez y un autogol de Miguel Layún. Chile avanzó a semifinales y posteriormente conquistó nuevamente la Copa América, derrotando a Argentina en la final por penales.

En síntesis…

Partido histórico: Vidal definió el 7-0 a México en la Copa América Centenario 2016 como el encuentro más importante de La Roja.

Vidal definió el 7-0 a México en la Copa América Centenario 2016 como el encuentro más importante de La Roja. Clave del triunfo: Destacó la contundencia y concentración del equipo tras la provocación previa del rival.

Destacó la contundencia y concentración del equipo tras la provocación previa del rival. Paso al título: La goleada permitió avanzar a semifinales en la ruta hacia el bicampeonato de América.