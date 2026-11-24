La Rojita de Ariel Leporati cayó 2-1 ante R. Dominicana y se jugará la vida en el Mundial Sub 17 ante Montenegro.

La Selección Chilena Sub 17 complicó sus opciones de avanzar directamente a la siguiente ronda del Mundial de Qatar tras caer por 2-1 ante República Dominicana. Sin embargo, el equipo dirigido por Ariel Leporati todavía depende de sí mismo para asegurar su clasificación a los 16avos de final.

La derrota de La Roja fue seguida por el triunfo de Argelia sobre Montenegro, resultado que dejó a los dominicanos como líderes del Grupo J con cuatro puntos. Chile y los africanos comparten el segundo lugar con tres unidades, mientras que los balcánicos cierran la tabla con un punto.

En este Mundial Sub 17 clasifican a los 16avos de final los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros. Por eso, Chile llegará a la última fecha con la obligación de buscar un buen resultado frente a Montenegro.

La Roja cayó sorpresivamente 2-1 ante República Dominicana (Photosport).

¿Qué necesita Chile para clasificar a los 16avos de final?

El escenario más favorable es conseguir una victoria ante Montenegro. Si La Roja suma los tres puntos, llegará a seis unidades y asegurará su clasificación sin depender de otros resultados.

Un empate también podría alcanzar para avanzar, aunque en ese caso la Selección Chilena tendría que estar pendiente de la diferencia de gol y de lo que ocurra en los otros grupos para determinar si logra meterse entre los ocho mejores terceros. Por lo mismo, igualar no le garantiza el boleto a la siguiente ronda.

Publicidad

En cambio, una derrota dejaría a Chile en una situación muy complicada. Con tres puntos, tendría que esperar una combinación favorable de resultados en los demás grupos para intentar clasificar como uno de los mejores terceros. Así, el duelo ante Montenegro será clave para las aspiraciones de La Roja en el Mundial Sub 17.