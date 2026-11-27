La Roja Sub 17 juega su último partido de la fase de grupos, donde necesita un triunfo para clasificar a octavos de final.

Este viernes Chile tiene un partido decisivo por el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar, pues La Roja de Ariel Leporati necesita sí o sí un triunfo ante Montenegro para clasificar a dieciseisavos de final.

La Roja Sub 17 comenzó con el pie derecho en esta Copa del Mundo, venciendo por 4-2 a Argelia con una notable remontada. Pero luego, en su segundo duelo, tropezó inesperadamente contra República Dominicana.

Así es, porque el Equipo de Todos cayó por 2-1 ante el combinado caribeño, donde intentó remontar pero no le alcanzó.

La Roja Sub 17 busca reponerse de la derrota ante República Dominicana. (Foto: Comunicaciones FFCh)

La Selección Chilena está en la segunda posición con tres puntos, detrás de los dominicanos (4 pts.) e igualada en puntaje con Argelia.

Mientras que Montenegro es el colista del grupo con solo un punto, que fue un empate 1-1 en su debut contra los centroamericanos. Luego se inclinó por 2-1 ante los africanos.

Publicidad

De todos modos las posibilidades de Chile para clasificar a la siguiente ronda son altas, pues avanzan los dos mejores de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros.

¿A qué hora es el partido de Chile vs. Montenegro?

El partido entre Chile y Montenegro se disputa este viernes 27 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el campo número 3 de la Aspire Zona de Doha.

¿Qué canal transmite el partido de Chile vs. Montenegro?

Este partido entre Chile y Montenegro será transmisión exclusiva de DSports y en streaming por la plataforma de pago DGO.