Este viernes Chile tiene un partido decisivo por el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar, pues La Roja de Ariel Leporati necesita sí o sí un triunfo ante Montenegro para clasificar a dieciseisavos de final.
La Roja Sub 17 comenzó con el pie derecho en esta Copa del Mundo, venciendo por 4-2 a Argelia con una notable remontada. Pero luego, en su segundo duelo, tropezó inesperadamente contra República Dominicana.
Así es, porque el Equipo de Todos cayó por 2-1 ante el combinado caribeño, donde intentó remontar pero no le alcanzó.
La Roja Sub 17 busca reponerse de la derrota ante República Dominicana. (Foto: Comunicaciones FFCh)
La Selección Chilena está en la segunda posición con tres puntos, detrás de los dominicanos (4 pts.) e igualada en puntaje con Argelia.
Mientras que Montenegro es el colista del grupo con solo un punto, que fue un empate 1-1 en su debut contra los centroamericanos. Luego se inclinó por 2-1 ante los africanos.
De todos modos las posibilidades de Chile para clasificar a la siguiente ronda son altas, pues avanzan los dos mejores de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros.
Qué resultados necesita Chile para clasificar a dieciséisavos de final del Mundial Sub 17
¿A qué hora es el partido de Chile vs. Montenegro?
El partido entre Chile y Montenegro se disputa este viernes 27 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el campo número 3 de la Aspire Zona de Doha.
¿Qué canal transmite el partido de Chile vs. Montenegro?
Este partido entre Chile y Montenegro será transmisión exclusiva de DSports y en streaming por la plataforma de pago DGO.