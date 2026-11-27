El 'Ingeniero' habría sido contactado por US Team para hacerse cargo del conjunto local ante la partida de Mauricio Pocchetino.

Manuel Pellegrini vuelve a despertar interés en el fútbol internacional. Esta vez, el ‘Ingeniero’ aparece entre las alternativas de la selección de Estados Unidos, que busca un nuevo director técnico tras la salida del argentino Mauricio Pochettino, quien dejó el combinado norteamericano para asumir la banca del Manchester United.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, la federación estadounidense tiene al Ingeniero en su lista de candidatos para encabezar un nuevo proyecto deportivo. Incluso, intermediarios vinculados al organismo ya habrían establecido contactos con el entorno del entrenador para conocer su disposición y una eventual disponibilidad.

SEVILLE, SPAIN – OCTOBER 21: Manuel Pellegrini, Manager of Real Betis Balompie, looks on before the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between Real Betis Balompie and Feyenoord at Estadio de La Cartuja on October 21, 2026 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Sin embargo, la posibilidad de que Pellegrini llegue al banco del Team USA asoma compleja. El técnico tiene contrato vigente con el Real Betis hasta el 30 de junio de 2027 y, según los antecedentes publicados, no contempla dirigir a otra selección que no sea la chilena.

La Roja aparece como una prioridad para el entrenador, quien considera pendiente la posibilidad de asumir el desafío de conducir al combinado nacional. Esa aspiración también explica que en su última renovación con el Betis haya optado por extender su vínculo solamente hasta mediados de 2027, pese al interés de la dirigencia española por asegurar su continuidad por más tiempo.

Estados Unidos no sería el primer país que explora la opción de contar con el Ingeniero. Anteriormente, Ecuador y Colombia también habrían sondeado su disponibilidad, mientras que su nombre apareció entre los candidatos para dirigir a Brasil antes de la llegada de Carlo Ancelotti.

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En síntesis…