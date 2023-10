Rafael Olarra se refirió a la ausencia de Claudio Bravo en la Selección Chilena. El exfutbolista medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney emitió un comentario en ESPN.

“Tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente y no es así, no importan las fechas (…) ¿Y si ese es el gusto futbolístico de Berizzo y no le gusta Bravo?, ¿Acaso no podemos respetar al técnico de la selección?“, expresó. “Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tu quieres. La Selección es siempre y eso tiene un valor”, añadió.

Un usuario de la red social X (ex Twitter) emitió un comentario criticando al exjugador y mencionando al portero. “¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Si, 2001 – 2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo? Jajajajaja”. Esto encontró una respuesta de Claudio Bravo a través de la mencionada plataforma. “335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto”, escribió el guardameta bicampeón de América.

Arturo Vidal fue consultado sobre esta publicación en su transmisión de Twitch. “¿Queris que responda lo que respondió Claudio? Sabes lo que pasa en lo de Claudio, cuando se meten con la persona equivocada, pasa eso. Muy buena la respuesta”, dijo envuelto en risa.

El King tuvo palabras para su excompañero en Colo Colo y también en mundiales con La Roja, además aconsejó a sus seguidores. “Tengan cuidado, no se metan con cualquiera. Claudio es máquina”.

Más adelante, revisaron el contexto de la polémica y el ex Juventus lanzó un comentario en un tono de risa. “Pa’ que te metis hombre”, señaló sobre la intervención de Olarra.

Vidal celebró la respuesta del golero verdiblanco. “Es complicado el tema. De que estuvo maravillosa la respuesta, estuvo maravillosa”.