La Selección Chilena tendrá importantes desafíos en lo que será una nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que para estos duelos el estratega Eduardo Berizzo dejó varias sorpresas dentro de su convocatoria con la presencia varios jugadores que defendieron la camiseta de ‘La Roja’ para los Panamericanos.

Ante esta nómina, el volante nacional, Arturo Vidal conversó con sus seguidores en su canal de Twitch, en la que dejó sus impresiones a la convocatoria que emitió el ‘Toto’ para los duelos ante Paraguay y Ecuador, en la que deposito toda la confianza en los jugadores llamados.

“Buena la nómina, me gustó, hay harto muchacho de la sub 23, está bien, me gustó. La nómina va ir cambiando de la mano de los rendimientos, el profe si los eligió, es porque son los que nos tienen que ayudar, ojalá sacar los seis puntos, va estar difícil, pero hay que confiar en este equipo, los jugadores y el trabajo”, comenzó indicando Vidal.

Haciendo una lectura del pasado, el ‘King’ recordó que desde hace un tiempo venía ya perfilando a los jugadores que formaban parte de los microciclos de ‘La Roja’ para llegar a la adulta, en la que se muestra contento por su evolución.

“Yo les dije, hay muchos muchachos buenos en la 23 que no los conocen y ahora en los Panamericanos se iban hacer fuertes y los iban a conocer y los van a pedir y cacha, mira cuántos de esos jugadores hay ahora en la adulta”, declaró.

Pizarro es de una de las grandes novedades de la convocatoria | Foto: Photosport

Vidal pide calma por los jóvenes

Ante la convocatoria de estos jóvenes jugadores, el ‘Bicampeón de América’ hizo un importante para los hinchas de la Selección Chilena, en la que pidió tomarse con calma el proceso de estos jugadores, para que estos puedan ir agarrando confianza dentro de ‘La Roja’.

“Ahora que están tampoco que se vuelvan locos, déjenlos tranquilos, que vayan avanzando, que empiecen a entrenar y sentir la presión que uno siente antes de los partidos, la atmósfera que se siente antes del partido, el levantarse, tomar desayuno, ver como todos andan nerviosos y preocupados para llegar bien al partido de la noche, todas esas cosas los jóvenes no saben de eso”, declaró a sus seguidores.

Finalmente, Vidal se muestra esperanzado de que cada uno estos nuevos jugadores pueda aprovechar la gran oportunidad de afianzarse en la Selección Chilena y se monten con todo en el desafío de poder ir al próximo Mundial.

“Ojalá que lo disfruten, lo aprovechen y se mantengan y que la gente los apoye, ojalá el estadio esté lleno, yo sé que las entradas están caras, pero hay un solo objetivo y todos tenemos que estar juntos para ir al Mundial”, cerró.

¿Cuándo juega la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Chilena se prepara para lo que será su próximo encuentro ante Paraguay el jueves 16 de noviembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Luego, ‘La Roja’ se verá las caras ante Ecuador en Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas.