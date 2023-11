Arturo Vidal pide bajar un cambio por las criticas a Marcelino Núñez tras su expulsión ante Venezuela: "La otra vez todos querían que jugara y ahora no lo quieren"

La Selección Chilena ya comienza a sentir lo que será una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en el que en esta jornada ‘La Roja’ se deberá ver las caras ante la Selección de Paraguay, con la gran misión de conseguir los tres puntos como local.

Para este compromiso, la escuadra dirigida por Eduardo Berizzo tendrá una importante baja, la cuál será la del volante Marcelino Núñez, quien no podrá decir presente tras su expulsión sufrida ante Venezuela, la que sin duda generó mucha polémica y que valió criticas al jugador por parte de la parcialidad nacional.

Sobre este tema, el volante nacional Arturo Vidal tomó la palabra en su canal de Twitch y con sus seguidores habló de lo que ha sido la constante critica que ha recibido el jugador del Norwich City tras su expulsión ante Venezuela, en la que pidió bajar un cambio con aquello.

“No me lo critiquen, se mandó una cagada super grande en el partido anterior, pero es joven, tiene que aprender de esto”, declaró el ‘King’.

Núñez fue expulsado ante Venezuela | Foto: Photosport

Finalmente, Vidal se explayó sobre este tema y pidió que la gente debe saber respaldar a estos nuevos jugadores en sus estadía por la Selección Chilena, en la que indica que errores como aquellos podrán seguir ocurriendo dentro de estos partidos.

“No lo maten tan rápido, la otra vez querían todos que él jugara y ahora no lo quieren, no sean así. Hay que darle oportunidades a los muchachos, se van a equivocar muchas veces jugando, porque las Eliminatorias son difíciles, pero hay que apoyar”, cerró.

¿Cuándo juega la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Chilena se prepara para lo que será su próximo encuentro ante Paraguay este jueves 16 de noviembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Luego, ‘La Roja’ se verá las caras ante Ecuador en Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas.