En los últimos días el volante nacional, Arturo Vidal hizo noticia tras lo que fueron sus dichos contra el mediocampista de la Universidad Católica, Ignacio Saavedra por lo que fue su desempeño en el Clásico Universitario ante la Universidad de Chile, en la que le recriminó ciertas acciones en una de las jugadas de partido.

Ante este tema, el histórico ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera tomó la palabra el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para dejar su punto de vista a lo que ha sido este conflicto, en la que no se mostró para nada de acuerdo con la manera de expresarse del ‘Bicampeón de América’.

“Se puede criticar a cualquier persona como lo hacemos acá en la parte futbolística, pero es la forma, yo no me puedo referir a ‘x’ persona. Él fue sparring de nosotros mucho tiempo, Saavedra estuvo con nosotros mucho tiempo con nosotros como dos o tres años. No es la forma, uno puede criticar a quien se le plazca dentro de los planos futbolísticos, pero hay formas y formas”, comenzó señalando Herrera.

Siguiendo en dicha línea, el ‘Samurai’ explicó que las formas de Vidal no fueron las más optimas para referirse a un compañero de profesión, en la que también recordó lo que fue un complejo momento que vivió en pantalla sobre un tema similar.

Saavedra fue criticado por Vidal | Foto: Photosport

“Yo por lo menos, que llevo menos tiempo en esto (panelista), pero a lo largo de todo mi periodo al único que le falte el respeto fue al central boliviano, que fue casi en off e incluso después pedí disculpas cuando dije que era malo o que este central es malo, no puede jugar en la U, por ejemplo, fue una crítica individualista, no fue atacando, pero era lo que estaba viendo”, explicó.

Cerrando en lo que fue su caso con el ex defensor de la Universidad de Chile, José María Carrasco, el histórico portero nacional indicó que pidió disculpas por dicha acción y se dio cuenta que hay distintas maneras para poder expresar su disconformidad con el rendimiento de algún jugador.

“Yo pedí disculpas porque no era la forma de criticar a un colega, hay formas y formas, ‘no me gusta porque no cierra bien’, ‘no me gusta porque no gana en el juego aéreo’, ‘no me gusta porque es pecho frío’, ‘no me gusta porque no tiene pase con la pierna izquierda o no tiene salida’, hay formas y formas”, declaró en TNT Sports.

Finalmente, Herrera recapitulo respecto a esta situación, en la que recalca que ninguna persona puede tratar de manera indebida a otro compañero o ex compañero de profesión de la manera en la que lo hizo Arturo Vidal.

“Uno no puede ser despectivo con un colega aunque el tipo juegue en tercera o cuarta división”, cerró.