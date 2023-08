Arturo Vidal y Charles Aránguiz son dos miembros importantes de la generación dorada del fútbol chileno. Los mediocampistas estuvieron en el plantel de La Roja que se coronó bicampeona de América, pero en parte de la opinión pública existe una comparación entre los dos futbolistas, incluso se menciona como infravalorado al actual jugador del Inter de Porto Alegre.

El King fue consultado sobre si el oriundo de Puente Alto era un jugador infravalorado. “Charles es extraordinario”, comentó en su canal de Twitch, elogiando a su compañero en el mediocampo en la Selección Chilena que jugó el Mundial de Brasil 2014.

Tras la alabanza, Vidal entregó su visión la infravaloración que se menciona de Charles Aránguiz. “Claro, no dio el salto que esperaba. Para mí podía jugar en otro equipo mejor que el Leverkusen, pero no lo hizo. Por eso la gente se va conmigo, con Alexis (Sánchez), con (Claudio) Bravo. Esa es la diferencia”.

Arturo Vidal aseguró que Charles Aránguiz no pasó una valla

El volante del Athletico Paranaense mencionó lo que le faltó al Principe para quedar en un primer plano. “Mi forma de pensar es así. La prensa tiene que hablar de los jugadores que lo han hecho bien. Charles es extraordinario, pero no pasó esa valla de jugar contra los mejores”.

Charles Aránguiz opina sobre Charles Aránguiz (Foto: Photosport)

En ese sentido no encuentra una explicación sobre el salto que no dio el ex Bayer Leverkusen. “El mediocampo de la selección era increíble. No sé por qué no saltó más, pero es una pregunta que se le debe hacer a él. Esa es mi forma de pensar. Jugaba bien, pero no sé qué pasó”.

La comparación de las carreras

Arturo Vidal relató cómo fue su situación que también tuvo un paso inicial por el Leverkusen en el fútbol europeo. “Yo jugaba bien, hacía goles y salté a la Juventus. Después fui al Bayern Múnich, al Barcelona. Mi carrera fue así (hace gesto que indica progreso), la de Charles llegó al Leverkusen. Le faltaron pasos, pero no sé por qué no se dio. La gente se enoja porque lo comparan conmigo o los demás, pero las comparaciones están en la mesa”.