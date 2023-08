Atención Eduardo Berizzo: Arturo Vidal aclara si llega o no a la fecha eliminatoria con la selección chilena

La selección chilena está a pocos días de comenzar el camino eliminatorio rumbo al Mundial de 2026 y con lista en mano, Eduardo Berizzo vuelve a confiar en la legendaria Generación Dorada.

Sin embargo, Arturo Vidal es duda para los duelos ante Uruguay y Colombia por una molestia en la rodilla que lo aqueja luego del último partido del Atlético Paraenense.

El propio King en un live por Twitch reconoció que “estamos ahí, ahí. Vamos a hacer todo lo posible para llegar, así que tengo pura fe”.

Agregando que “el otro día me volvió un dolor en la rodilla, me complicó, espero recuperarme. Veré si puedo llegar al sábado”. Para luego aclarar que “me hago tratamiento cuatro o cinco horas por día. Me dolió harto”.

Eduardo Berizzo espera la llegada de Arturo Vidal

Consultado de cuándo viaja a Chile, Vidal respondió que “espero, haré lo posible para viajar el domingo. Por ahí”.

¿Cuándo, dónde y contra quién juega la Roja en septiembre?

El 8 de septiembre Chile visitará a Uruguay en el Estadio Centenario a las 20:00. Mientras que el 12 del mismo mes recibirá a Colombia a las 21:30 en el estadio Monumental.

¿Quiénes son los nominados a la selección chilena?

Tomás Ahumada | Audax Italiano

Gabriel Arias | Racing (Argentina)

Cristóbal Campos | Universidad de Chile

Diego Carreño | O’Higgins

Brayan Cortés | Colo Colo

Williams Alarcón | Huracán (Argentina)

Julián Alfaro | Magallanes

Javier Altamirano | Estudiantes de La Plata (Argentina)

Charles Aránguiz | Inter de Porto Alegre (Brasil)

Alexander Aravena | Universidad Católica

Lucas Assadi | Universidad de Chile

Bruno Barticciotto | Talleres de Córdoba (Argentina )

Ben Brereton Diaz | Villarreal CF (España)

Marcos Bolados | Colo Colo

Matías Catalán | Talleres de Córdoba (Argentina)

Alfred Canales | Magallanes

Felipe Chamorro | Palestino

Antonio Díaz | O’Higgins

Juan Delgado | Sheffield Wednesday FC (Inglaterra)

Rodrigo Echeverría | Huracán (Argentina)

Jeison Fuentealba | Universidad de Chile

Thomas Galdames | Godoy Cruz (Argentina)

Moisés González | O’Higgins

Maximiliano Guerrero | Deportes La Serena

Daniel Gutiérrez | Colo Colo

Benjamín Kuscevic | Coritiba (Brasil)

Felipe Loyola | Huachipato

Guillermo Maripán | Mónaco (Francia)

Gary Medel | Vasco da Gama ( Brasil)

Nayel Mehssatou Sepúlveda | Kortrijk (Bélgica)

Eugenio Mena | Universidad Católica

Felipe Méndez | CSKA Moscú (Rusia)

Clemente Montes | Universidad Católica

Marcelino Núñez | Norwich City (Inglaterra)

Darío Osorio | Universidad de Chile

César Pérez | Unión La Calera

Damián Pizarro | Colo Colo

Vicente Pizarro | Colo Colo

Erick Pulgar | Flamengo (Brasil)

Alexis Sánchez | Federación de Fútbol de Chile

Guillermo Soto | Huracán (Argentina)

Gabriel Suazo | Toulouse (Francia)

Diego Valdés | Club América ( México)

Arturo Vidal | Club Athletico Paranaense (Brasil)

Jonathan Villagra | Unión Española