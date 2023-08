Arturo Vidal lamenta que Darío Osorio deje la Universidad de Chile para fichar en el Midtjylland de Dinamarca. El King no entiende la situación y reprueba la negociación que se hizo para la salida del oriundo de Hijuelas a la liga danesa.

“Eso es mala noticia ¡Cómo Osorio se va a ir!”, señaló en su canal de Twitch. “¿Sale quién es el representante de Osorio que hizo el negocio?”, preguntó dando señales de que no estaba de acuerdo con el traspaso del futbolista al club de la ciudad de Herning.

El jugador del Athletico Paranaense no se queda ahí y lanza feroz palo. “Ahora quiero ver, que salgan los mala clase y digan que ese negocio lo hicieron bien”, lanza.

Vidal muestra su visión de que el jugador debió continuar en los azules para tener una maduración. “Tenía que haberse quedado en la U más tiempo, tenía que haber madurado mucho más”.

De todas formas, Arturo Vidal le deseó lo mejor al joven formado en Universidad de Chile y le recomendó que no ya en Europa no se debe devolver. “No tienes que volver rápido, aguanta, pero mala noticia”.

Darío Osorio está ad portas de fichar por el Midtjylland (Foto: Photosport)

¿Quién representa a Darío Osorio?

Darío Osorio es representado por 4-3-3, agencia de representación donde participa Pablo Leclerc, quien viajó con el futbolista a Dinamarca para cerrar el fichaje con el Midtjylland.

Por su parte, Arturo Vidal es representado por Vibra Fútbol, la agencia de representación que encabeza Fernando Felicevich, quien en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán tras el reportaje de Informe Especial “El Cartel del Gol”.