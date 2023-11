La selección chilena tras el empate sin goles ante Paraguay, vio partir al técnico Eduardo Berizzo, quien renunció al banco del equipo nacional dejando al plantel sin un estratega formal y que de manera interina, lo dirigirá Nicolás Córdova.

Y la próxima estación es nada más ni anda menos, que Ecuador en la altura de Quito, donde Chile nunca ha ganado por clasificatorias sudamericanas y tan solo ha conseguido dos empates, rumbo a Francia ’98 y Qatar 2022.

Sin embargo, con todo eso en contra, en la mitad del mundo no están para nada contentos con el presente de La Tri, que de la mano del español Félix Sánchez Bas, el medio especialista no están tan contentos con el funcionamiento de una escuadra que es firme candidata a lograr la clasificación rumbo al próximo mundial.

“Si llegamos a empatar o a perder…”

La igualdad sin goles como visita ante Venezuela en Maturín, no dejó un buen sabor en Ecuador, básicamente porque el medio siente que el equipo no juega acorde al gran plantel que tiene.

Bolavip Chile conversó con dos periodistas de aquel país. La primera visión fue de Karol Chamorro de Ecuagol, quien manifestó que “desde el juego en casa contra Colombia existieron críticas y después de lo de ayer…”, dijo la comunicadora, quien agregó aspectos más técnicos, que desde su punto de vista son que “se demora en los cambios, quiere proponer ‘su’ idea de juego y no aprovecha las individualidades de la generación dorada que tenemos“, enfatizó.

Ahondando en aquello, agregó que “nuestro DT no sabe leer bien los partidos. Ayer era para jugar con doble punta y no lo hizo, se demora siempre en las variantes y no aprovecha a jugadores como Moisés Caicedo. Es un súper mega equipo, en serio, pero ese DT es el malo”, dijo la periodista, quien el relación al partido con Chile entregó una drástica postura, “en realidad, si logramos ganar, será increíble, porque si llegamos a empatar o perder, porque sí, hay ese miedo – chao Félix Sánchez y Ecuador sonreiría”, afirmó.

A su vez, trajo a la memoria lo cerca que estuvieron de concretar la llegada de uno que ahora, es el preferido para tomar el buque de La Roja, el argentino Ricardo Gareca. El Tigre estuvo muy cerca de llegar a la mitad del mundo, pero según lo señalado, nadie sabe por qué no se produjo su llegada.

“Hay tiempo para elegir bien a uno, personalmente me gustaría Ricardo Gareca”, confesó Chamorro.

Gareca estuvo cerca de llegar a Ecuador antes que Sánchez Bas (Getty Images)

“Jugando así no llegaremos al mundial”

Otro comunicador que dialogó con nuestro portal es Wilo Crespo de Radio Superdeportiva 91.7 FM en Cuenca, quien reconoció que “estamos muy molestos. No jugamos a nada“, enfatizó el periodista. “No somos los mejores del mundo, ni de América, pero lo que queremos es jugar bien al fútbol y estar en el mundial, pero jugando como ante Venezuela es una vergüenza”, confesó.

Agregó que “este tipo español vino a inventarse el agua tibia, a mentirnos y no es así. Hay molestia en la afición y no sabemos cómo irá a plantear el partido el martes. Generamos poquitas opciones de gol y así, no vamos a llegar al mundial”, concluyó Crespo.

¿Cuándo juega Chile su próximo partido en las clasificatorias?

La Roja entrenará este viernes y en los próximos días estará saliendo hacia Quito para enfrentar a Ecuador el martes 21 a las 20:30 PM por la sexta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.