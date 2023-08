El entrenador argentino Eduardo Berizzo dio a conocer la nómina para las primeras dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, en las cuales la Selección Chilena deberá enfrentar a Uruguay de visitante y Colombia de local.

Tras darse a conocer los nombres que estarán en los entrenamientos en Juan Pinto Durán, los hinchas nacionales comenzaron a cuestionar la ausencia de varios de ellos, tal es el caso de Carlos Palacios, actual volante de Colo Colo.

Palacios ha demostrado un renacer en su paso por Colo Colo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Y es que la “Joya”, como le apodan, es una de las grandes figuras del equipo dirigido por Gustavo Quinteros y en la presente temporada se transformó en el goleador de los albos.

Uno que no quedó para nada contento con el no llamado del ex jugador de Vasco da Gama fuePatricio Yáñez, quien en el programa de ESPN Chile le cayó con todo al Toto Berizzo.

“Hay que respetar las decisiones de Eduardo Berizzo pero la Joya Palacios algo tenía que decir entre estos cuarenta y tantos jugadores”, enfatizó el ex seleccionado nacional.

“Incluyendo a todos los que citó, que me parece que el técnico tiene la posibilidad de proyectarlos para los Panamericanos y para la Selección (adulta) en algún momento, pero La Joya me parece que debió haber estado”, concluyó Yáñez.