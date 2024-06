Restan solo un par de horas para el choque entre la Selección Chilena y Argentina por la Copa América 2024. La atención de los medios deportivos se ha volcado sobre este encuentro, entre dos equipos con una reciente gran historia de rivalidad.

RedGol conversó con el icónico relator de ESPN, Juan Manuel “Bambino” Pons, donde destacó la estrecha relación que tiene con el actual DT de La Roja: “Yo tengo una amistad con Gareca y quiero que le vaya bien”.

Analizando el encuentro, destacó: “Argentina esta sobre Chile, pero son partidos con mucha rivalidad. Están las dos finales, y ahora pasó a ser un clásico de verdad. Antes era algo político y todas esas boludeces, pero con las victorias de Sampaoli y Pizzi ya tomó otro tono”.

Si bien resalta la falta de gol de la Selección Chilena, confía en el poderío de uno de los atacantes de La Roja: “A Chile le falta gol, veo a Brereton y tiene una carta importante ahí“.

Bambino Pons confía en el trabajo de Ricardo Gareca en la Selección Chilena

Ricardo Gareca sorprendió cuando entregó la nómina de La Roja para la Copa América 2024. En esta, dejó fuera a destacados nombres como Arturo Vidal y Gary Medel, noticia que incluso repercutió en Argentina.

Bambino Pons confía en el trabajo de Ricardo Gareca en La Roja (Foto: Andres Pina/Photosport)

De igual forma, el “Bambi” confía en lo que pueda hacer el “Tigre”: “Yo hablé con Ricardo, y tiene que ir armando el equipo. Dejó a Medel y Vidal fuera, lo mismo que le pasó a Uruguay sin Cavani y ahora con Suárez. Va a ser un partido de mucha marca y fricción”.

Finalmente, advirtió a Chile del gran poderío con el que llega la albiceleste: “Argentina no va al choque y se dedica a jugar. En cambio Chile es un equipo más aguerrido. Messi ya no es el mismo de hace tres años, pero si la para te da un pase gol. No lo pueden dejar solo”.