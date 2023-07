Ben Brereton es el nuevo refuerzo del Villarreal y el delantero estampó su firma por los próximos cuatro años en el cuadro de La Liga en España. El Big Ben sabe que es la gran oportunidad que tiene para explotar definitivamente en Europa y quiere seguir en la línea de Manuel Pellegrini y Matías Fernández.

El delantero chileno británico sabe que tiene a cuestas repetir una buena campaña en el cuadro hispano. Por ello, el delantero de la Roja tiene en mente esforzarse al máximo para cumplir con las expectativas.

“Conozco bien la historia sobre la Champions League con Manuel Pellegrini como entrenador. Además sé que varios chilenos han jugado en este club. Es un club con vínculo grande en Chile. Me ilusiona mucho este reto“, dijo Brereton en presentación con el club.

Ben Brereton suma varios entrenamientos con Villarreal (@VillarrealCF)

Idioma clave para el Big Ben

Otro tema importante que reveló Brereton en su presentación en Villarreal fue el tema idiomático. El tema del español es fundamental para su carrera, ya que es uno de los titulares indiscutidos para la Selección Chilena. Por ello, el aprender español al revés y al derecho es clave para su crecimiento.

“Mi madre es chilena. Ella llegó de niña a Inglaterra. No hablaba mucho inglés. Siempre he tenido en cuenta que ella era chilena. Y desde que me llamó Chile para representarlo, no me lo pensé. Ha sido todo fácil. Venir aquí me va a ayudar por el enlace cultural entre Chile y España. Estoy aprendiendo castellano y estoy muy contento de poder hacerlo”, contó.

Brereton jugará con Villarreal la Europa League y busca consolidarse en el cuadro hispano siguiendo la carrera del Ingeniero Pellegrini y repetir los buenos partidos de Mati Fernández en el Estadio de La Cerámica.