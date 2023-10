La Selección Chilena dejó un manto de dudas dentro de lo que son las Eliminatorias Sudamericanas y todo esto fue formado por lo que fue el paupérrimo desempeño que mostró el equipo en la derrota ante Venezuela, en la que los hinchas nacionales quedaron avergonzados con la actuación del equipo de todos.

En lo que fue la dura derrota de Chile ante los venezolanos, un Bicampeón de América como lo es Gonzalo Jara, comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports lo que fue el rendimiento del equipo de Eduardo Berizzo, en la que hizo un importante análisis por la gran figura de nuestro país: Alexis Sánchez.

“Alexis juega de 9 descendido, él se recoge con facilidad en el Inter, le pasa el lateral derecho, el izquierdo y los extremos. Hay que encasillarlo en una posición, yo siempre lo cuento, yo tuve muchas peleas y con Beausejour igual también nos matamos peleando con Alexis”, comenzó declarando Jara.

Dentro de lo que fue la profundización de su explicación, el defensor de Coquimbo Unido reveló el conflicto que protagonizó con Sánchez dentro del la Copa América Centenario 2016, en la que en el entretiempo de un partido ante Panamá tuvieron un fuerte encontrón, en el cuál explicó las razones de aquello.

Sánchez no tuvo una doble fecha con La Roja | Foto: Photosport

“Una vez nos agarramos en la Copa Centenario, que habían momentos que nosotros no necesitábamos que Alexis no viniera a jugar al pie, porque no lo necesitamos, porque encontrábamos pase entrelineas, le hacíamos llegar la pelota a Marcelo (Díaz)”, explicó en TNT Sports.

Amoldando aquello en lo que es la actualidad, el defensor campeón con La Roja de las dos Copa Américas, hizo un tajante análisis a lo que es Alexis Sánchez, quien con su libertad dentro del esquema que utiliza hoy la Selección, termina siendo un mal necesario para sus compañeros y el entrenador.

“Alexis a veces es muy necesario, pero a veces quizás hoy le hace mal a la Selección, es simple, porque quizás si no estuviera Alexis, tuviéramos que buscar un 9 de referencia y jugamos con extremos por fuera y quizás Alexis no tendría que jugar, porque ponemos dos volantes, hay que decirlo”, confesó firmemente.

Finalmente, Jara le dejó un importante mensaje a Eduardo Berizzo con lo que respecta a este tema, en la que indica que es fundamental que él como entrenador le deje un puesto en concreto a Sánchez, para que este pueda desarrollar de una manera ordenada.

“La necesidad de Alexis, ojalá es que le digan ‘Alexis, yo necesito que juegues acá’, es así. La responsabilidad acá es del entrenador sin ninguna duda”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

Los dirigidos por Eduardo Berizzo se verán las caras por la quinta fecha de las Eliminatorias ante Paraguay en Santiago el 16 de noviembre a partir de las 21:30 horas y por la sexta jornada visitará a Ecuador en Quito el 21 de noviembre a las 20:30 horas.