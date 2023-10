La Selección Chilena dejó para nada buenas sensaciones con lo que fue la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que sin duda la derrota ante Venezuela por 3-0 hizo tambalear a Eduardo Berizzo en su puesto como entrenador de ‘La Roja’ debido a la profunda crítica a su estilo de juego.

Sobre aquel punto, un ex entrenador de la Selección Chilena como lo fue Juvenal Olmos analizó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports lo que ha sido el rendimiento del estratega de Chile, de quien indica que no le reconoce un sello predominante.

“Uno conoce lo que ha hecho Berizzo en algunos equipos, yo en España me perdí un poco la cuenta, pero sí vi lo expresado en Paraguay y en lo que lleva de acá en Chile, me cuesta seguirlo”, partió indicando Olmos.

Tomando como referencia lo que fue el duelo ante Venezuela, el ex DT de Chile se focalizó en lo que ha sido el posicionamiento que Berizzo le ha entregado a Ben Brereton, en el cuál destroza duramente al ‘Toto’ por el poco provecho que le está sacando al hoy atacante del Villarreal.

“Todos sabemos como juega Ben, Ben saca su mejor virtud con espacio, si no tiene espacios, no aparece la mejor versión de Ben, porque a él le cuesta muchísimo, él no es un jugador dribleador ni mucho menos”, profundizó.

Olmos no quedó para nada conforme con el rendimiento de Chile ante Venezuela | Foto: Photosport

Siguiendo en dicha linea, el histórico entrenador abordó lo que es el tema de los cambios con Berizzo, en la que por ejemplo señaló que ante Venezuela en el segundo tiempo, el cambio de Alexander Aravena por Ben Brereton estaba más que cantado.

“En el segundo tiempo era Aravena y era Aravena por algo sencillo, los espacios para Ben no estaban, pero si a lo mejor para un jugador que regatee mejor y pueda realizar eso”, detalló en TNT Sports.

La impericia a la hora de leer los partidos

Uno de los puntos que Olmos le reprocha de gran manera a Eduardo Berizzo es sobre su lentitud a la hora de hacer cambios en su equipo o el poder leer ciertos momentos de los partidos, en la que no lo ve muy aplicado con aquel punto.

“La preocupación es la lectura que puede tener antes del partido, que puede tener durante el partido, que son dos tipos de entrenadores distintos”, reveló en el programa mencionado.

En esa área, el hoy panelista de TST dejó el nombre de uno histórico estratega nacional que leía a la perfección distintos momentos de los partidos como lo era Nelson Acosta y hace la comparación con Berizzo, quien parece estar años luz de lograr aquello.

“Nelson Acosta era super vivaracho para los partidos y durante los partidos, leía bien los partidos, veía los cambios, hay otros que son buenos anticipando los partidos, pero a mi me parece que a Berizzo le cuesta la lectura propia del partido”, sentenció.

Finalmente, Olmos hizo una dura apreciación a lo que es el presente de Alexis Sánchez en ‘La Roja’ tras la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que evidenció que está demasiado lejos de lo que es su gran nivel.

“Hoy Alexis es un fantasma de lo que fue, hoy, ese es el presente, luego está lo romántico de que fue el mejor”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

Los dirigidos por Eduardo Berizzo se verán las caras por la quinta fecha de las Eliminatorias ante Paraguay en Santiago el 16 de noviembre a partir de las 21:30 horas y por la sexta jornada visitará a Ecuador en Quito el 21 de noviembre a las 20:30 horas.