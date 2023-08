Un tremendo bombazo para la Selección Chilena se avecina en las próximas horas. En Radio Cooperativa aseguran que Charles Mariano Aránguiz retornará en gloria y majestad a la Roja para los dos partidos de las Clasificatorias ante Uruguay en Montevideo y Colombia en Santiago.

El Príncipe Aránguiz recién está agarrando ritmo en el Inter de Porto Alegre en Brasil y Eduardo Berizzo, DT de la Roja, lo tiene en consideración para estos dos compromisos.

Hace una semana, el medio QC do Inter indicó que el chileno Charles Aránguiz fue reservado por el cuerpo de la Roja y la ratificación del retorno del volante a la Selección se conocerá después de las 18 horas, momento en el que se dará a conocer el listado de Chile.

Charles Aránguiz será convocado a la Roja para los dos partidos ante Uruguay y Colombia (Photosport)

Hace algunos días, Aránguiz en diálogo con LUN entregó que él no sabía si sería considerado para lo que viene en los duelos de la Roja. El Príncipe dejó entrever que no sabía si estaba en consideración

“Hoy estoy en ese camino de sumar y volver a tener mi mejor versión y no sé si eso me va ayudar para estar en la Selección. En estos momentos no sé si estoy apto para ir a la Selección, pero eso lo decide el entrenador”, dijo Aránguiz en el citado medio.

La última vez que Aránguiz estuvo en la Roja fue el 23 de septiembre de 2022 en la caída en Europa por 2-0 ante Marruecos. Ahí, el Príncipe sólo jugó 45 minutos y después salió con una lesión.

Otra sorpresa más desde Brasil

En Cooperativa igualmente aseguraron que además de Charles Aránguiz uno que está reservado y que puede estar entre los 25 posibles para integrar la nómina definitiva se encuentra el defensa Benjamín Kuscevic, quien es titular absoluto en el Coritiba de Brasil.

La duda que planteaba en dicha emisora es la situación de Claudio Bravo, quien para Cooperativa “está más fuera que dentro del listado”. Hace unos días, la periodista Verónica Bianchi aseguró que el meta sí va a estar en la Roja.