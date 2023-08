El 8 de septiembre comienza el camino para la selección chilena rumbo al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, cuando visite a Uruguay de Marcelo Bielsa en el estadio Centenario.

Eduardo Berizzo no ha dado la lista de los citados para el encuentro ante los charrúas y ante Colombia en Santiago, pero un medio partidario del Inter de Porto Alegre anticipa que uno de sus jugadores ya fue reservado para las fechas FIFA.

Se trata del Príncipe Charles Aránguiz, el que retornará a defender la camiseta de la selección luego de las lesiones que le impidieron convocatorias anteriores.

Charles Aránguiz se ha puesto a punto en el Inter de Porto Alegre y eso le alcanza para llegar a la selección chilena.

El medio QC do Inter presume de sus seleccionados, Maurício y Vitao (Brasil), Johnny Cardoso (Estados Unidos), Sergio Rochet (Uruguay) y el chileno Charles Aránguiz.

Igualmente la noticia sorprende considerando que hace pocos días el ex Universidad de Chile aseguró que “con el cuerpo técnico (de Eduardo Berizzo) no he hablado nada, sinceramente hoy no me veo, estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección”.