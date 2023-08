Charles Aránguiz le pone paños fríos a un posible retorno a Universidad de Chile: "No me gusta ilusionar a la gente"

Fue uno de los jugadores más destacados en la época de gloria de la Universidad de Chile. Durante tres temporadas vestido de azul, Charles Aránguiz se convirtió en pieza clave de la U y que le posibilitó transformarse en un jugador importante para la Selección Chilena, como también tener la opción de emigrar primero a Brasil y luego a Alemania, pese a que antes tuvo un breve paso por el Quilmes de Argentina.

El Príncipe de Puente Alto se ganó el cariño, respeto y aprecio de la fanaticada azul, algo que perdura hasta el día de hoy y el sueño eterno de los hinchas quienes desean ver de nuevo la número 20 en su poder.

Por tal razón, que en las pocas entrevistas que concede, los aficionados del Bulla siempre están expectantes por si alguna referencia hace por los universitarios. Pues bien, en diálogo con LUN, un maduro Aránguiz se refirió a la posibilidad de volver o no al club estudiantil.

No obstante, el jugador quiere afianzarse en el Inter de Porto Alegre en este regreso reciente al cuadro brasileño y desde luego, quiere cumplir su contrato esperando que el físico lo pueda acompañar y pensando en un mañana volver al país.

“Tengo contrato hasta diciembre de 2024, pero vamos paso a paso. El cuerpo me irá diciendo cómo estoy. Siempre he dicho que quiero volver a Chile”, reveló el ex mundialista nacional.

Consultado en relación a que la dirigencia de la U siempre ha dicho que por él harían un esfuerzo, el Príncipe fue claro y reiteró su verdadero motivo que hace tener los pies bien puestos sobre la tierra.

Aránguiz junto a Marcelo Salas durante la entrega de la Copa Sudamericana el año 2011 (Archivo)

“Estoy enfocado en subir mi nivel para ayudar a Inter. Es gratificante que a uno lo quieran después de tantos años, pero mi presente es Inter. No me gusta ilusionar a la gente”, afirmó Aránguiz.

Actualmente, el puentealtino se enfoca en el Brasileirao y en la Copa Libertadores, en donde enfrentarán al Bolívar de La Paz por los cuartos de final del certamen.