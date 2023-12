Eduardo Berizzo lleva poco menos de un mes alejado de la Selección Chilena, toda vez que el ex ayudante de Marcelo Bielsa renunció al cargo una vez consumado un amargo empate entre Chile y Paraguay por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

El ‘Toto’ no pudo plasmar lo que se esperaba de él en el campo de juego y su paso por La Roja terminó siendo tormentoso, sin buen fútbol y tampoco con resultados que pudieran sostener un proceso en donde los hinchas exigen ganar de inmediato.

Pedro Pablo Hernández, campeón de América con La Roja, habló con ESPN Chile y explicó por qué no le fue bien a Berizzo: “Yo creo que le faltó lo que el fútbol no te da, que es tiempo. Los procesos llevan tiempo y él agarró un fierro caliente que era difícil porque el recambio es difícil, el proceso es difícil. Hay selecciones que llevan tiempo sin lograr nada y recién ahora se están viendo”, dijo.

Berizzo le dijo adiós a La Roja hace un mes. | Foto: Photosport

En esa línea, complementa diciendo que “Me duele mucho porque sabía lo que era capaz con los equipos donde estuvo, le sacó lo mejor a todos nosotros. Ha sido muy duro para mí porque sé cómo es él como persona, como profesional”.

“Me dolió que no siga, el Toto es un técnico de día a día, se vio en los Juegos Panamericanos que le fue bien y aún así no pasó nada, la gente no lo apoyó”, remató en el cierre el jugador que vivirá su último partido con O’Higgins este fin de semana.

Los títulos de Pedro Pablo Hernández

Pedro Pablo Hernández tuvo un rol protagónico en la Copa América 2016 que Chile le gana a Estados Unidos en la final. Además, en su palmarés cuenta con un torneo nacional y una Supercopa con O’Higgins, sumado a la Suruga Bank que ganó junto a Independiente de Avellaneda.

Así fue la carrera de Pedro Pablo Hernández

Atlético Tucumán, Racing de Montevideo, Defensor Sporting, DC United, Argentinos Juniors, O’Higgins, Celta de Vigo e Independiente fueron los clubes que defendió a lo largo de su exitosa carrera.