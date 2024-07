Tras su participación en Copa América, el futbolista Ángel Di María confirmó su retiro de la Selección Argentina, pero en las últimas horas surgió una propuesta para que juegue 11 minutos frente a La Roja, en el duelo de las Eliminatorias Sudamericanas de septiembre.

Incluso, la esposa del actual jugador del Benfica , Jorgelina Cardoso, se tomó de buena manera esta idea. “Me parece buenísima. Se lo merece él, se lo merece la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa. A mi me encantaría y a él también”, indicó la mujer del Fideo.

Pero en nuestro esta situación no pasó desapercibida y no fue bien vista por algunos hinchas, tanto así que Nicolás Peric, ex seleccionado chileno, criticó duramente la iniciativa. “A mí me dan 11 minutos y lo fracturo, por desgraciados”, comentó en La MetroFM.

LEANDRO PAREDES SE ENTROMETE Y DEFIENDE A DI MARÍA DE LOS DICHOS DE PERIC

Estas declaraciones del ex guardameta de Cobresal fueron escalando y llegaron hasta los oídos de Leandro Paredes, campeón de la Copa América y del Mundo con Argentina, que salió a defender con uñas y dientes a su compañero y amigo.

Y es que el actual volante de la AS Roma de Italia salió al paso y comentó con ironía una publicación de TNT Sports Argentina.

“Y este cafecito quién lo pidió”, escribió el amigo de Lionel Messi en Instagram, dejando entrever que Peric no se debió meter en dicho conflicto.

Paredes y Di María en la previa del duelo ante Chile en la Copa América | FOTO: Nwachukwu/Getty Images

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y CHILE?

El importante compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Chile está programado para el 5 de septiembre, donde el Equipo de Todos será visitante.