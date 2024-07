Luego de la obtención de la Copa América 2024, el futbolista Ángel Di María tomó la decisión de no seguir en la Selección de Argentina tras varios años de éxitos, lo que ha llamado la atención de los hinchas trasandinos y de los fanáticos del balompié.

No obstante, en las últimas horas, desde al otro lado de la Cordillera surgió la opción de realizarle un sentido homenaje al “Fideo” y así diga adiós definitivamente de la Albiceleste en el duelo ante La Roja, compromiso que se disputará en septiembre.

“A Ángel le gustaría jugar contra Chile y retirarse en el minuto 11”, confesó hace algunos días la esposa del jugador del Benfica de Portugal.

Esto no cayó para nada bien en nuestro país y fue Nicolás Peric, ex seleccionado chileno, que en el programa Marca Personal de La MetroFM no se guardó nada a la hora de opinar sobre este particular tema.

LA RESPUESTA DE RICARDO GARECA POR EL POSIBLE HOMENAJE A ÁNGEL DI MARIA

Estas palabras llegaron hasta el entrenador de Chile, Ricardo Gareca, que en conversación con DSports se opuso tajantemente a los polémicos dichos del exguardameta de Cobresal.

“Estoy en contra de lo que tenga que ver con lesiones y ese tipo de cosas en profesionales. Rechazo todo eso. No tiene nada que ver con el fútbol. No me voy a poner a polemizar, porque cada uno tiene ideas diferentes”, afirmó el Tigre.

Gareca solo se enfoca en lo futbolístico para medirse ante Argentina | FOTO: Adrian Macias/Mexsport/Photosport

“Le tengo que transmitir a los jugadores que no me importa, que Argentina haga lo que crea conveniente para su selección y si decide hacer un homenaje a Di María está en su derecho. Chile va a tratar de meterse en lo que le interesa que es sacar el partido adelante. Yo respeto a cada selección, Di María es de los jugadores más importantes de Argentina”, agregó.

Incluso, el ex DT de Perú aseveró que “la realidad de Argentina es completamente diferente a la de Chile y yo tengo que ocuparme de sacar el partido adelante y hacer lo mejor que pueda para sumar. Y si Argentina le quiere dar o no importancia es problema de Argentina”.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y CHILE?

El importante compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Chile está programado para el 5 de septiembre, donde el Equipo de Todos será visitante.