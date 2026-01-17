Chile y Brasil animarán una final histórica en el Mundial de la Kings League 2026, torneo que ha captado la atención del mundo del fútbol y del streaming por su formato innovador y la presencia de figuras mediáticas.

El combinado nacional, capitaneado por Arturo Vidal y Shelao, logró instalarse en la gran final tras una campaña sólida. En semifinales, La Roja dejó en el camino a España en un duelo electrizante que se resolvió en los shootouts, instancia en la que el equipo mostró carácter y efectividad.

Al frente estará Brasil, el anfitrión del torneo y uno de los grandes favoritos desde el inicio. La Canarinha buscará hacer valer su condición de local y el apoyo de 40 mil personas, en un escenario que promete un ambiente espectacular para cerrar el certamen.

La gran final entre Chile y Brasil se disputará este sábado 17 de enero, a partir de las 20:00 horas de Chile en el estadio Allianza Parque del Palmeiras, y tendrá la particularidad de poder verse totalmente gratis tanto por televisión abierta como por plataformas digitales.

¿Qué canal transmite el partido entre Chile vs. Brasil?

El partido será transmitido en vivo por Canal 13, mientras que también estará disponible vía streaming gratuito a través de YouTube y Twitch, en los canales oficiales de la Kings League. Además, la señal online 13GO permitirá seguir el encuentro desde dispositivos móviles, tablets y smart TV.