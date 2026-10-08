Claudio Borghi apuesta todo por esta figura de La Roja: “Va a ser el jugador más importante en los próximos diez años”

El 'Bichi' Borghi hace su gran apuesta por este jugador de la Selección Chilena en el futuro.

La Selección Chilena puso punto final a su participación en esta Fecha FIFA con una positiva victoria, luego de que el equipo dirigido por Nicolás Córdova derrotara por 2-0 a México, en donde ‘La Roja’ cerró su gira por Norteamérica mostrando una mejoría después de sus derrotas con Canadá y Estados Unidos.

Después de lo que fue esta gira de Chile, el ex entrenador del equipo de todos, Claudio Borghi se dio el espacio en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ en PicadoTV para comentar de los rendimientos en el equipo de Córdova, en la que puntualizó en el gran rendimiento de Maximiliano Gutiérrez.

“Para mí de todo el equipo, me gustó mucho (Maximiliano) Gutiérrez, pero me gustaba de antes, incluso me gusta hoy más que (Lucas) Cepeda”, parte indicando Borghi.

Por otro de los jugadores que el ‘Bichi’ comentó fue por el delantero nacional, Darío Osorio, por quien también tuvo grandes palabras e hizo una gran apuesta, en la que indicó que será el jugador más importante de Chile de aquí en adelante.

Borghi apuesta todo por Osorio en La Roja | Foto: Photosport

“(Darío) Osorio para mí va a ser el jugador más importante de la Selección Chilena en los próximos diez años”, explicó.

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Concluyendo, Borghi dejó un importante mensaje sobre lo que es el ataque de la Selección Chilena, en la que indica que debe sacar mayor provecho de jugadores como Gutiérrez y Osorio, ante lo que es su gran velocidad, en donde pueden marcar diferencias.

“Yo con Osorio, Gutiérrez y Tapia me hago rico, hay que jugarle a ellos al espacio, no se las doy al pie ni cagan…”, finalizó.