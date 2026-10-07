El combinado que dirige Nicolás Córdova logró sacarse de encima las últimas dos derrotas y se impuso por 2-0 en Los Ángeles.

La Roja volvió al triunfo esta noche en su visita a México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos, donde la Selección Chilena cerró su gira por Norteamérica con una victoria por 2-0 ante El Tri.

El Equipo de Todos venía de dos derrotas, frente a Canadá (1-0) y a Estados Unidos (4-2), incluso esta última desató todo un conflicto en la interna, que derivó en la salida del volante Marcelino Núñez.

Pero los dirigidos por Nicolás Córdova supieron dejar atrás la polémica y dieron vuelta la página rápidamente, haciendo un muy buen partido contra los aztecas.

En el primer tiempo Chile tuvo las ocasiones más claras, donde el delantero Maximiliano Gutiérrez estuvo muy cerca de abrir el marcador con un derechazo, que le faltó comba. Aunque también el arquero nacional Lawrence Vigouroux se puso la capa para desviar algunos remates y mantener el arco en cero.

Pero en el complemento el atacante del Dynamo de Moscú tuvo su revancha y logró la apertura de la cuenta en los 54 minutos, definiendo entre las piernas del arquero Álex Padilla, luego de una pared con Gonzalo Tapia.

Gol de Chile, anotado por Maxi Gutiérrez 🇨🇱 ⚽️ Que asco da esta puta selección, increíble como no queda nada del futbol mostrado en el mundial. ☠️ https://t.co/C4GwP409j3 — Alee (@ImAleeJeje) October 7, 2026

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México intentó reaccionar con más ganas que fútbol, pero a los 64′ el combinado nacional liquidó el encuentro, con el golazo de Vicente Pizarro que apareció por el centro del área, tras una exquisita asistencia de Darío Osorio.

En los 73′ el mexicano Everardo López recibió tarjeta amarilla por un golpe en el rostro a Gabriel Suazo, agresión por la que tuvo que haber sido expulsado.

¿Cupándo vuelve a jugar La Roja?

La Roja volverá al ruedo en la fecha FIFA de noviembre, cuando enfrente a Colombia en dos partidos amistosos: el primero será el viernes 13 en Cali y el segundo el martes 17 en el Estadio Nacional de Santiago.