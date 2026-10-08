Claudio Bravo queda maravillado con este jugador de La Roja: “Ha sido espléndido”

Con un triunfo ante México, la Selección Chilena terminó su participación en esta Fecha FIFA, en la que tuvo una exigente agenda por territorio norteamericano, en donde La Roja de Nicolás Córdova se quedó con la victoria por 2-0 y cerró estos tres encuentros, los que dejan materia para analizar.

Sobre esto, un referente del equipo de todos como lo es Claudio Bravo ocupó su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN, en la que analizó lo que fue esta gira para ‘La Roja’ y tuvo solo elogios para su gran figura en esta Fecha FIFA: Lawrence Vigoroux.

“De lo que vimos en estos partidos creo que es el único que ya es un tema a no tener que conversarlo, es un tipo que se ha ganado en base sus presentaciones una camiseta”, comenzó señalando Bravo.

En esa misma línea, el ‘Capitán América’ no duda en que dentro de esta gira, el portero nacional se consolidó como un hombre fijo en el equipo titular, aportando con su seguridad y liderazgo.

Bravo destacó a Vigoroux | Foto: Photosport

“No es fácil intervenir cuando no hay resultados positivos, cuando todo esto se torna de color gris, pero ya ves dotes de liderazgo de parte de él, ves una sensación de tranquilidad en sus presentaciones, que es lo que más tiene que transmitir un arquero”. remarcó.

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Finalizando, Bravo sostuvo lo que fueron sus elogios por Lawrence Vigoroux, a quien lo destacó por las grandes cualidades que aporta para el arco de la Selección Chilena, el que sin duda le da una gran seguridad para ser el uno en el arco de ‘La Roja’.

“Por ende las presentaciones de él en estos partidos ha sido espléndido, ha sido muy requerido con el juego con los pies, con el juego aéreo, luego las intervenciones en diferentes jugadas también fue vital para no traerte alguna goleada”, cerró.