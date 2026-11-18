El comentarista deportivo se inclinó por Marcelo Bielsa. Sin embargo, advirtió del alto costo del DT argentino.

La Selección Chilena busca a su nuevo entrenador. Luego de la igualdad 0-0 contra Colombia en la fecha FIFA de noviembre, todo indica que Nicolás Córdova no seguirá al mando del combinado nacional.

El interinato del estratega de 47 años parece llegar a su fin, por lo que Claudio Borghi reaccionó. Al debatir sobre quién debe ser su reemplazante en la banca de Chile, el comentarista dejó un potente mensaje.

¿Qué pasó? A través de los micrófonos de Picado TV, el campeón mundial con Argentina eligió a su candidato ideal para hacerse cargo de La Roja: mencionó a Marcelo Bielsa. Sin embargo, advirtió un problema.

“Hagamos el ejercicio de traer a Marcelo Bielsa, que creo que es el técnico idóneo para mí. Esto lo digo sin ironía. Él hace un estudio previo de mercado de jugadores, los evalúa”, expresó.

Luego, agregó: “Está bien, no tenemos los elementos que él necesita para hacerlo. Nos sentamos con él ya teniendo un buen equipo y él te va a decir ‘yo cobro cuatro millones’ y decimos ‘¿tenemos cuatro millones?’“.

Claudio Borghi se inclinó por Marcelo Bielsa para La Roja. (Foto: Getty Images)

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Claudio Borghi elige a Marcelo Bielsa para la Selección Chilena

Sobre la misma línea, Bichi -como se le apoda- continuó explicando el obstáculo que supone ir por El Loco. Cabe consignar que se encuentra libre tras su cuestionada experiencia en el Mundial de 2026 junto a Uruguay.

“Él te va a decir: ‘como los elementos que tienen no son adecuados, yo iría a correr el riesgo siempre y cuando me paguen seis’. ¿Tenemos seis millones? No es coser y cantar como dice todo el mundo. Es más complejo”, cerró.