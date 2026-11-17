El presidente de Colo Colo clamó por el retorno de Marcelo Bielsa. Le gusta su nombre para asumir en La Roja.

La Selección Chilena sigue buscando DT para acabar con el interinato de Nicolás Córdova. Este último no convence y es por esto que Aníbal Mosa se pronunció al respecto: tiene a su candidato ideal.

¿A quién mencionó? El presidente de Colo Colo solicitó el regreso de Marcelo Bielsa. Para él, tiene las condiciones necesarias para encabezar el siguiente proceso del combinado nacional.

Pese a las dificultades, llamó a intentarlo. El oriundo de Rosario se mantiene sin trabajo luego de su criticada participación en el Mundial de 2026 junto a la Selección de Uruguay.

“Si a mí me preguntan, trataría de ir a seducirlo, porque con él tendríamos todos los estadios llenos, más auspiciadores y tendríamos la posibilidad real de llegar a un Mundial“, comenzó señalando.

En la misma línea, el dirigente de Blanco y Negro agregó sobre el entrenador en cuestión: “Podría sacar una camada de jugadores, eso es una realidad, lo hizo una vez y no tendría por qué no hacerlo“.

Aníbal Mosa quiere a Marcelo Bielsa en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

Publicidad

La Selección Chilena busca DT

Cabe consignar que según ha trascendido, la terna de posibles directores técnicos de Chile está encabezada por Manuel Pellegrini. Tras él, Gustavo Álvarez asoma como la segunda alternativa.

¿Quién asumirá el desafío? Por el momento, hay que conocer quién tomará las riendas de la Federación de Fútbol de Chile. Tal entidad tendrá que elegir al nuevo estratega de La Roja.