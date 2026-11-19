El ex arquero nacional, Johnny Herrera pide a gritos a este entrenador para la Selección Chilena.

En la Selección Chilena sigue generando mucha expectación que será del futuro del equipo de todos ante el irregular rendimiento de la selección dentro de lo que ha sido el ciclo que ha encabezado Nicolás Córdova, el que ha dejado más dudas que certezas.

Por esto, el ex futbolista nacional, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar del presente de la Selección Chilena, en la que dejó el nombre ideal para tomar el mandato del equipo de todos: Marcelo Bielsa.

“Yo estoy con Claudio (Borghi), si quieren hacer un recambio como el que realmente pasó y el que fue verdadero (Con Bielsa), como cuando varios jugadores irrumpieron varios jugadores después de 2006-2007”, comienza señalando Herrera.

Siguiendo en aquello, el ‘Samurai’ siente que el hombre ideal para iniciar un nuevo proceso dentro de la Selección Chilena es Marcelo Bielsa, en la que espera que puedan aprovechar la oportunidad de ir por él, ya que está libre tras su salida de la Selección de Uruguay.

Herrera quiere a Bielsa en La Roja | Foto: Photosport

“Si quieren un recambio de verdad es (Marcelo) Bielsa. Gustavo Álvarez pudo haber sido en su minuto y era mi primer candidato, pero hoy Bielsa está desocupado y fue feliz en el país”, remarcó.

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Concluyendo, Herrera no duda de lo que son las grandes cualidades técnicas que tiene el estratega argentino para poder sacar a la Selección Chilena de lo que ha sido este sostenido mal momento del equipo de todos.

“Ha demostrado que es un gran técnico, muchas capacidades, tiene una forma estricta de seguir. Hoy Chile está en la misma mierda y si hay una persona que te puede sacar de ese lugar, es Bielsa”, cerró.