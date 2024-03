Claudio Bravo sigue vigente, así lo demuestra su convocatoria a la selección chilena con 40 años. El arquero ha lidiado con lesiones y molestias físicas en los últimos meses, pero no se hace mayor complicación, pues asume que es algo propio de la edad.

“Tranquilo, es algo propio también de la edad, me toca pronto hacer 41 años”, lanzó el histórico capitán de la Roja en un distendido tono. El exitoso futbolista confesó que incluso tenía proyectado jugar varios años menos.

“Te digo la verdad, yo me programaba para jugar hasta los 35 y mira lo que son las cosas de la vida, con casi 41 años sigo aquí. Es lógico también al nivel que te toca estar, convivir con ese tema de lesiones”, reveló.

Bravo se refirió a que también jugadores más jóvenes sufren lesiones, por lo que sería raro que él a sus 40 años no sufra complicaciones: “Se lesionan chicos con 20 y 22 años, no me voy a lesionar yo con casi 41, así que sería un poco extraño”.

Claudio Bravo proyectaba jugar hasta los 35 años, plazo que logró superar ampliamente. (Foto: Photosport)

¿Cuándo está de cumpleaños Claudio Bravo?

Claudio Bravo cumplirá los 41 años el sábado 13 de abril y lo hará aún en competencia en el fútbol europeo con la camiseta del Real Betis.