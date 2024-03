Por fin Ricardo Gareca debutó en la selección chilena y lo hizo ganando 3-0 a Albania en un partido que se disputó en Parma y que tuvo otra vez en el arco a Claudio Bravo, el que había sido borrado por Eduardo Berizzo, pero con la llegada del Tigre, recuperó su sitial.

El capitán histórico de Chile volvió a portar la jineta otra vez y dejó en claro que este nuevo proceso los llena de esperanza de cara a lo que viene: La Copa América en Estados Unidos y el proceso eliminatorio. “Si yo casi con 41 años sigo sintiendo esa ilusión, imagina los demás cómo están, hicieron un partido prácticamente perfecto“.

En esa misma línea reconoció que “más que tranquilo, nos genera felicidad por estos muy buenos estos días. Ustedes vieron la manera de trabajar de todos los muchachos, de la gente del cuerpo técnico que está muy implicada en este nuevo proceso”.

Claudio Bravo agradece a Ricardo Gareca

El arquero del Betis no titubeó a la hora de reconocer al nuevo DT. “Agradecerle al cuerpo técnico por el llamado. Siendo sincero, lo dije, no me lo esperaba porque de una lesión, no estar compitiendo, y eso no es fácil de llevar”, confesó.

Igualmente, Bravo encuentra la razón que tuvo Ricardo Gareca para su nominación. “La experiencia la consigues en base al tiempo, al trabajo, a la dedicación”, agregó.

La vuelta de Eduardo Vargas a la selección chilena

El capitán reconoció la importancia de las vueltas de dos próceres de La Roja, como son Mauricio Isla y, especialmente, Eduardo Vargas.

“Nos toca conocer de muy cerca las capacidades que tiene cada uno y creo que a veces es sentir la sensación de confianza. Y el tiempo también le da las oportunidades para todos (…) la gente que convirtió, para nosotros no es sorpresa porque sabemos como juegan y la capacidad que tienen”, cerró.