Claudio Palma le chicotea los caracoles a las jóvenes promesas de Chile: "Osorio, Assadi y Pizarro deberían ser alternativa hace rato y no lo son"

La Selección Chilena no sacó cuentas muy alegres en lo que fue su estreno en esta doble fecha de Eliminatorias, en la que ‘La Roja’ tan solo sumó un punto de seis posible, dejando preocupaciones por lo que fue su forma de juego.

Haciendo un análisis más generalizado, el relator Claudio Palma tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para referirse a lo que dejó este estreno de Chile, en la que como se dice en buen chileno, le chicoteo los caracoles a las jóvenes promesas de nuestro país.

“Estamos en la renovación, yo sé que él (Berizzo) no es el culpable de que haya o no haya renovación, porque cuándo tu tiras los Osorio, los Assadi, los Damián Pizarro deberían ser alternativa hace rato y no lo son”, comenzó señalando Palma.

Haciendo un balance más generalizado, el reconocido narrador reflejó un importante problema que evidenció en Eduardo Berizzo estos partidos, en la que por ejemplo, consideró que Alexis Sánchez no debió jugar todo el partido.

Palma le pide más protagonismo a los jóvenes talentos chilenos | Foto: Guillermo Salazar

“A mi me parece que ante Colombia debió haber sustituido a Alexis Sánchez mucho antes, me dio pena verlo, estaba agotado, sin chispa principalmente a lo que era Alexis, de enganchar, de picar, de ir por todos lados. Debió haber salido antes”, declaró.

Finalmente, Palma se explayó con todo contra Berizzo, a quien lo culpó de dejarse mucho estar con el tema de las sustituciones, en la que también puntualizó en los casos de Arturo Vidal y Matías Catalán, quienes debieron salir con mucha antelación.

“Lo de Vidal me parece que también y Catalán que 10 minutos antes estaba contracturado y lo empezaron a doblar por ahí los colombianos. A mi me parece que Berizzo en la lectura de partidos ha demorado mucho en los cambios, tu puedes decir ‘que no tengo nada’, pero tú estás jugando con dos jugadores menos”

“15 minutos sin Alexis, Alexis no estuvo lamentablemente y Arturo Vidal con todo lo que mete, jugó super lesionado. A Catalán lo debió haber sacado 15 minutos antes. Siento que en Uruguay también fue lo mismo con los cambios”, cerró.

¿Cuáles son los próximos dos encuentros de Chile por Eliminatorias?

Los dirigidos por Eduardo Berizzo deberán verse las caras con Perú en el Estadio Monumental y luego viajan a Maturín para enfrentarse ante Venezuela.