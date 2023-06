Siguen las repercusiones por la ausencia de Claudio Bravo a la nómina de la Selección Chilena para los partidos amistosos ante Cuba, Republica Dominicana y Bolivia, los cuales servirán para preparar el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, unas polémicas frase de Jorge Coke Hevia, en conversación con Redgol, no pasaron desapercibidas en Twitter. “Si Claudio Bravo prefiere privilegiar sus vacaciones, que está en todo su derecho, creo que ya estamos ya. Porque pucha, la selección no puede ser un festival de reglas que para unos sí y para otros no, y me cuesta entenderlo, sobre todo, viniendo de él”, señaló el comunicador radial.

Estas palabras fueron escalando en la red del pajarito y una usuaria le advirtió al bicampeón de América.”Mira @C1audioBravo a @CokeHevia. ¿Con qué cara habla de ti? Si no fuera hijo de su padre, no tendría espacio alguno, porque como periodista, es más fracasado que como actor. Tú eres lo que eres, por tu talento y esfuerzo, este otro es un mimo”, le indicó.

Minutos más tarde, el profesional de las comunicaciones se tomó un segundo para responderle. “Señora, yo creo que tiene q relajarse un poco. A Bravo lo cortó un cuerpo técnico, no el periodismo que pedía que volviera. ¿Se acuerda por qué lo cortaron? Que tenga buen día y mejor pasar”, remarcó el conductor de Pauta de Juego.

Fue en este punto que Bravo quiso intervenir y responder. “Así es, señora, relájese un poco. Acá le dejo un vídeo y se dará cuenta aún más lo relajada que debe estar. No se desgaste con tipos que solo se dedican a destruir. El de la cantina dirá siempre lo que quiera. Pero jamás la verdad”, declaró el cuidatubos nacional.

LA RESPUESTA DE HEVIA

Fue en el programa Pauta de Juego que Hevia no se quedó callado y salió al paso de la respuesta del ex futbolista de Colo Colo, FC Barcelona y Real Sociedad, entre otros clubes.

“Muchos decían: ¿Para qué va a venir si con Cuba no tiene nada que demostrar? Eso es absolutamente cierto, pero tendrá que correr para todos porque todos llevan 10 años sin vacaciones”, partió diciendo.

Bravo está en Dubai disfrutando sus vacaciones junto a su familia | Foto: Photosport

“Yo por mi parte solo decir que yo ayer manifesté que no me gustaban los permisos especiales que me habría gustado haber tenido en Chile. Ante eso y una conversación en Twitter, él se enojó y me tiró encima un tema personal que todos saben, que tuvo consecuencias familiares, judiciales, etc”, agregó.

“Si él piensa que yo soy un mal periodista, tiene toda la razón. Yo solo dije lo de los permisos especiales y sacó lo personal. En este programa siempre hemos defendido la vida social porque si nosotros hablaramos de la vida personal de los jugadres…”, sentenció.