Coke Hevia entrega su comentario tras la eliminación de la Selección Chilena de la Copa América 2024. El periodista y conductor radial considera que hay dos aristas a analizar, una los arbitrajes y la otra relacionado con lo futbolístico.

“Hay dos líneas de análisis. La primera es nos robaron asqueroso, no sé por qué, cerdo, dos partidos seguidos evidente. No tengo explicación”, expresó el comunicador en diálogo con BOLAVIP.

El profesional de las comunicaciones considera que Gareca tuvo algunas fallas: “Después tenemos que salirnos de esa e ir a la futbolística. Gareca cometió errores porque si bien es un gran técnico, no le podemos celebrar todo. Cometió errores en la formación de la lista y en algunas decisiones que tomó”.

Hevia avisa que la Roja no tiene finalización: “Chile no tiene gol, eso no es culpa exclusiva de Gareca pasó con Berizzo, pasó con Rueda”.

El multifacético periodista aseguró que la Roja tendrá tres meses claves donde se jugará la clasificación a la Copa del Mundo: “Tendrá que estar a la altura en septiembre, octubre y noviembre porque ahí te juegas el Mundial. Poco de Chile en esta copa”.

Coke Hevia asegura que Ricardo Gareca cometió algunos errores en la Copa América. (Foto: Getty)

¿Cuáles son los próximos desafíos de Chile por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026?

La Roja se medirá ante Argentina en Buenos Aires y Bolivia en Santiago por la séptima y octava fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Aquellos encuentros que aún no tienen fecha y hora se realizarán en el marco de la fecha FIFA del 2 al 10 de septiembre.