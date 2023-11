Por Cristián “Cavigol” Cavieres

Yo creo que hasta un “cumpleaños de monos”, tiene más orden y dedicación que lo que nos muestra a diario, nuestro alicaído fútbol chileno y ojo, que es la actividad en general, donde el balompié femenino sufre constantemente con el ninguneo de sus dirigentes.

Lo vivido en la noche del martes en el Estadio Sausalito estuvo lejos de ser una fiesta y si bien, nuestra roja femenina venció con justicia al siempre complicado equipo de Estados Unidos, independiente de la edad de sus jugadoras, no dejan de ser futbolistas norteamericanas y hay que tener cuidado con ellas.

Y digo “lejos de ser una fiesta”, porque la mejor futbolista chilena de la historia y que pelea palmo a palmo con Elías Figueroa, Marcelo Salas, Arturo Vidal o Alexis Sánchez, por ser la mejor del deporte rey en nuestro país, Christiane Endler, decidió no atajar más por nuestro equipo, por nuestra roja.

Y no digamos que a sus 32 años ya no está para competir, si está en uno de los mejores equipos del mundo, nominada siempre al premio The Best y orgullo del deporte nacional, sí, a ella estamos dejando partir ¿Y no haremos nada? Porque es muy poco el cuadro con la camiseta con el número 100 por su centenar de partidos y no lo digo por lo monetario.

Y en estas líneas quiero apuntar al presidente de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, quien es uno de los mayores responsables por esta situación. Botó la realización de una Copa Libertadores Femenina en 2021, un partido histórico para Tiane donde nadie estaba para aplaudirla, un silencio cómplice de los dirigentes de clubes cuando estos querían hacer un miserable campeonato de unos pocos meses en primera división y para qué hablar del ascenso femenino, donde tuvieron que ceder ante la presión de jugadoras y el medio, para finalmente, el poco cariño y poder de gestión mostrada por el ridículo que estamos haciendo ante los ojo del mundo por el tema de las porteras para el duelo por el oro y así, muchos episodios más.

Podríamos seguir con su poca iniciativa que se ve en el masculino y que con mayor razón en la actividad de mujeres donde queremos profesionalizar, pero siempre asoma una piedra en el camino. Es por estos y muchos otros motivos que nuestra Tiane se aburrió, donde de verdad espero que sea algo pasajero, que ojalá Luis Mena la pueda convencer para echar marcha atrás a la decisión y siga siendo nuestro mayor estandarte, nuestra capitana, la que cubre el arco de su selección y que es catalogada como la mejor del mundo. Claramente aquí entra esa célebre frase de “nadie es profeta en su tierra”, ¿La va dejar ir?

“Van a disputar una final en el deporte que usted preside”

El público la aplaude y reconoce, hasta la prensa, esa que es indicada también como responsable por criticarla, se dieron el tiempo de aplaudirla y agradecer por lo que hizo por la actividad en las afueras del Estadio Sausalito de una mujer que ha llevado la bandera de lucha de la actividad, ¿No va a ser nada?

Este equipo clasificó a una final representando el deporte y a la federación que usted preside, probablemente en el encuentro más importante del equipo chileno de mujeres en su historia donde buscarán la medalla de oro, con nuestro público, en nuestro estadio, en nuestros Juegos Panamericanos y estamos haciendo un ridículo extremo. Sin Tiane, porque no puede y ya viaja a Francia, pero tampoco sin Antonia Canales, donde nos aferramos a que desde el Valencia llegue la buena noticia y que se pueda quedar, casi como un salvavidas para ustedes mismos, pero necesitamos gestión, requerimos gestión.

¿Qué haremos? no lo se, solo espero que se pueda revertir la decisión y es que Christiane no puede dejarnos, siento que no la podemos perder y nosotros no podemos por sí solos. Lamentablemente, dependemos en gran parte de usted y es el momento en que revierta en algo su cuestionada gestión, Señor Milad, no la deje ir.

El premio entregado a Tiane por sus 100 partidos (Dedvi Missene/Santiago 2023 vía Photosport)

¿Cuántos partidos disputó Christiane Endler por Chile?

El dato es revelador y fue así, como la portera e histórica capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, disputó 104 partidos por el equipo de todos.

¿Cuándo será la final por el oro en el fútbol femenino en Santiago 2023?

El duelo decisivo se disputará este viernes 3 de noviembre a las 20 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso entre Chile y México, en lo que podría ser una revancha para La Roja femenina, tras haber perdido el partido en la fase de grupos, por tres tantos a uno.