Ricardo Gareca dio a conocer esta tarde su nueva nómina para los partidos de la Selección Chilena ante Brasil y Colombia. Durante la conferencia de prensa, el “Tigre” sorprendió al dar a conocer una importante noticia.

“Hubo quienes no contestaron al llamado del cuerpo técnico; uno respeta esa privacidad”, lanzó el DT de La Roja.

Sin embargo, el adiestrador nacional evitó entrar en detalles entregando un nombre en particular: “Lo que analizamos puntualmente es para cada fecha. Pero no tengo ningun tipo de problema en cuanto a los comentarios que puedan llegar a hjacer a nosotros como cuerpo técnico, me interesa la Selección por sobre todas las cosas”.

Luego de ser consultado nuevamente por nombres en específico, Ricardo Gareca golpeó la mesa: “Conté un caso en particular, pero por el hecho de que le tocaba vivir una situación muy particular. Entendí eso… Vuelvo a reiterar, nadie tiene las puertas cerradas en la Selección”.

El misterio de La Roja ¿Quién le dijo que no a Ricardo Gareca?

En esa línea, el entrenador de La Roja continuó con sus argumentos: “Jugadores que no convoqué, como Arias, tiene que ver con situaciones personales que le ha tocado vivir a él, que el tiempo apacigüe distintas cosas. Me hablan de Vidal, nosotros no tenemos problema con nadie. Solo queremos el bien para la Selección”, recalcó.

Ricardo Gareca aseguró que hubo quienes le dijeron que no al llamado de La Roja (Foto: Photosport)

“Esto tiene que ver con una situación que me tocó vivir a nivel personal y no quisimos indagar más. No viene al caso puntualizar. Entiendo yo que uno a veces no atraviesa el mejor momento, no tiene ganas de contestarle a nadie. Lo interpreto de esa manera, simplemente eso”, sentenció.